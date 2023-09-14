https://ria.ru/20230914/mitvol-1896244401.html

Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме

Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме - РИА Новости, 14.09.2023

Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме

Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме из соображений... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:12

2023-09-14T08:12

2023-09-14T09:44

олег митволь

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме из соображений безопасности его жены и дочери, однако суд отказал ему, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я хочу ходатайствовать о проведении закрытого заседания суда … Есть определенные подробности, влияющие на безопасность жены и моей дочери. В связи с тем я бы просил перевести заседание в закрытый режим", - сказал Митволь. Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого. В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИЗИС" Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в СИЗО-1 в Красноярске. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.

https://ria.ru/20230908/krazha-1894912875.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег митволь, красноярск, происшествия