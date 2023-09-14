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Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме - РИА Новости, 14.09.2023
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08:12 14.09.2023 (обновлено: 09:44 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896244401.html
Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме
Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме - РИА Новости, 14.09.2023
Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме
Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме из соображений... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:12
2023-09-14T09:44
олег митволь
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме из соображений безопасности его жены и дочери, однако суд отказал ему, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я хочу ходатайствовать о проведении закрытого заседания суда … Есть определенные подробности, влияющие на безопасность жены и моей дочери. В связи с тем я бы просил перевести заседание в закрытый режим", - сказал Митволь. Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого. В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИЗИС" Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в СИЗО-1 в Красноярске. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.
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олег митволь, красноярск, происшествия
Олег Митволь, Красноярск, Происшествия
Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме

Митволь попросил суд рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда по делу о хищениях денежных средств
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме из соображений безопасности его жены и дочери, однако суд отказал ему, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я хочу ходатайствовать о проведении закрытого заседания суда … Есть определенные подробности, влияющие на безопасность жены и моей дочери. В связи с тем я бы просил перевести заседание в закрытый режим", - сказал Митволь.
Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого.
В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО "Красноярск ТИЗИС" Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту "Внуково", после чего был доставлен в СИЗО-1 в Красноярске. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.
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