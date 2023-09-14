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Два жителя Брянской области украли миллион, испугались и вернули его - РИА Новости, 14.09.2023
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19:29 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/million-1896401653.html
Два жителя Брянской области украли миллион, испугались и вернули его
Два жителя Брянской области украли миллион, испугались и вернули его - РИА Новости, 14.09.2023
Два жителя Брянской области украли миллион, испугались и вернули его
Двум похитителям сейфа, в котором хранилось около миллиона рублей, дали условные сроки в Брянской области, после вскрытия сейфа сообщники вернули похищенное,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:29
2023-09-14T19:29
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двум похитителям сейфа, в котором хранилось около миллиона рублей, дали условные сроки в Брянской области, после вскрытия сейфа сообщники вернули похищенное, испугавшись столь крупной суммы, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. "Севский районный суд вынес приговор двум жителям города Севска, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере)", – говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины украли сейф с деньгами по месту своей работы. Ночью фигуранты дела, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, надели шапки с прорезями для глаз, проникли в магазин, ломом взломали дверь в бухгалтерию и вынесли оттуда сейф с кодовым замком. "Вскрыв украденный сейф, сообщники обнаружили в нем 931 200 рублей. Испугавшись размера похищенного, они принесли деньги назад и спрятали их во дворе, что было обнаружено сотрудниками полиции в тот же день", – уточняет пресс-служба. Уточняется, что суд принял во внимание признание подсудимыми своей вины, их раскаяние в содеянном и полное возмещение вреда. Одному из виновных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230907/loshadi-1894765928.html
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происшествия, брянская область, происшествия – радио sputnik, севск, россия
Происшествия, Брянская область, Происшествия – Радио Sputnik, Севск, Россия
Два жителя Брянской области украли миллион, испугались и вернули его

Два жителя Брянской области украли сейф с деньгами, испугались и вернули его

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двум похитителям сейфа, в котором хранилось около миллиона рублей, дали условные сроки в Брянской области, после вскрытия сейфа сообщники вернули похищенное, испугавшись столь крупной суммы, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
«
"Севский районный суд вынес приговор двум жителям города Севска, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере)", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчины украли сейф с деньгами по месту своей работы. Ночью фигуранты дела, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, надели шапки с прорезями для глаз, проникли в магазин, ломом взломали дверь в бухгалтерию и вынесли оттуда сейф с кодовым замком.
«
"Вскрыв украденный сейф, сообщники обнаружили в нем 931 200 рублей. Испугавшись размера похищенного, они принесли деньги назад и спрятали их во дворе, что было обнаружено сотрудниками полиции в тот же день", – уточняет пресс-служба.
Уточняется, что суд принял во внимание признание подсудимыми своей вины, их раскаяние в содеянном и полное возмещение вреда. Одному из виновных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
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