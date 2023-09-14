https://ria.ru/20230914/mi-8-1896324036.html
В ДНР сбили украинский вертолет Ми-8
В ДНР сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 14.09.2023
В ДНР сбили украинский вертолет Ми-8
Авиация и ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8 и 53 дрона, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:32
2023-09-14T14:32
2023-09-14T14:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авиация и ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8 и 53 дрона, сообщило Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 982 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230914/bespilotniki-1896228767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность
В ДНР сбили украинский вертолет Ми-8
Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авиация и ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8 и 53 дрона, сообщило Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики
сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 982 единицы специальной военной автомобильной техники.
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