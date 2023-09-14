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Учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном "Айдар"* и школьниками

Учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном "Айдар"* и школьниками - РИА Новости, 14.09.2023

Учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном "Айдар"* и школьниками

В 2017 году в поселке Смоляниново под Северодонецком в ЛНР состоялся футбольный матч между украинским националистическим батальоном "Айдар"* и школьной... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:39

2023-09-14T04:39

2023-09-14T06:06

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ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. В 2017 году в поселке Смоляниново под Северодонецком в ЛНР состоялся футбольный матч между украинским националистическим батальоном "Айдар"* и школьной футбольной командой, рассказал РИА Новости учитель местного образовательного учреждения."В 2017 году я еще работал в школе здесь, и в соседней деревне, в Чабановке, состоялся футбольный матч. Батальон "Айдар"*, это 30- и 40-летние мужчины пьяные. И меня заставили выставить свою футбольную команду: пятый класс, шестой класс, были там и восьмиклассники и десятиклассники, хорошая команда была… и мы играли с ними в футбол", — рассказал преподаватель.По его словам, прошедшую игру можно было сравнить с так называемым "Матчем смерти", который прошел в оккупированном немцами Киеве в 1942 году."Я был судьей. Да, я немножко там, конечно, вступался за своих учеников, их специально сбивали, плевали им в лицо, в затылок сбивали, толкали", — вспоминает собеседник агентства.Он пояснил, что одному ученику, который хорошо играл, даже повредили ногу."Мы выиграли 2:1. Тяжелейшая была игра, конечно… Я думал, буду арестован после этой игры, хотя меня через сутки искали, хотели арестовать, но не получилось у них… Четверых ребят тоже искали батальон "Айдар"* ночью, хотели избить, отомстить за эту игру, причем гол победный забил пятиклассник", — рассказал Чернявский.По словам преподавателя, после игры представители местного отдела образования упрекнули его, что не дал выиграть команде "Айдара"*, в последующем его вынудили уйти из школы."Мне выговор сделали, что я не так себя повел, что не дал выиграть батальону "Айдар"*, а победители наши местные "Динамо" (Киев)" Так закончилась эта игра, родители до сих пор благодарны, что мы так закончили эту встречу", — добавил собеседник агентства.В августе 1942 года в оккупированном Киеве состоялся футбольный матч, который позднее навали "Матч смерти". Советские футболисты встретились с немецкой командой Flakelf и победили ее. Через некоторое время после матча часть советских футболистов арестовали.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230905/ubiystvo-1894210707.html

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киев

северодонецк

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киев, северодонецк, луганская народная республика, россия, происшествия