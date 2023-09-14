https://ria.ru/20230914/mariupol-1896374035.html

В Мариуполе под контролем ФРТ строят и модернизируют 24 котельные

В Мариуполе под контролем ФРТ строят и модернизируют 24 котельные - РИА Новости, 14.09.2023

В Мариуполе под контролем ФРТ строят и модернизируют 24 котельные

Силами Фонда развития территорий в Мариуполе проводятся работы по восстановлению, модернизации и строительству 24 котельных, рассказал генеральный директор... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:48

2023-09-14T17:48

2023-09-14T17:48

россия

мариуполь

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Нjdjcnb. Силами Фонда развития территорий в Мариуполе проводятся работы по восстановлению, модернизации и строительству 24 котельных, рассказал генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов. "Это 20 стационарных и четыре блочно-модульных котельных. В прошлом году на 17 стационарных котельных уже были проведены общестроительные работы. В текущем году специалисты в ходе модернизации этих объектов оптимизируют технологические процессы и устанавливают современное оборудование, что повысит энергоэффективность работы котельных в целом", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). Шагиахметов также подчеркнул, что завершаются работы по замене котлоагрегатов в трех стационарных котельных – "Восточная", "Западная" и "ЖМР-16", которые обеспечивают теплом 573 объекта, в том числе 453 многоквартирных дома и 37 социальных учреждений. Пусконаладочные работы энергоустановок намечены на первую половину октября. Кроме того, как рассказал гендиректор фонда, по результатам проведенного обследования восстановление трех технически устаревших стационарных котельных признано экономически нецелесообразным, поэтому их потребители будут запитаны на одну новую современную блочно-модульную установку. Шагиахметов добавил, что под контролем специалистов Фонда развития территорий ведутся работы по строительству еще одной блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения многоквартирных домов, которые ранее обеспечивались теплом от Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. В сообщении указывается, что Фонд развития территорий ведет в новых российских регионах масштабные работы по подготовке объектов и систем теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов. В том числе начаты строительство и реконструкция котельных "Новотрубная" и "Газовая", а также реконструкция котельной "ЖМР-5". В пресс-релизе указывается, что с помощью запущенной правительством РФ программы специальных казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов новые регионы смогут направить средства на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В целом в новых регионах на контроле фонда - около 158 объектов теплоснабжения и 90 километров сетей. Также предстоит восстановить и модернизировать около 237 километров сетей водоснабжения и водоотведения. В сообщении напоминается, что Фонд развития территорий в прошедшем осенне-зимнем периоде обеспечил теплом более 157 тысяч жителей новых регионов.

https://ria.ru/20230816/frt-1890376523.html

https://realty.ria.ru/20230817/dolgostroi-1890609514.html

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мариуполь, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)