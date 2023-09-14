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Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме - РИА Новости, 14.09.2023
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20:25 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/manturov-1896409515.html
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме - РИА Новости, 14.09.2023
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме
Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:25
2023-09-14T20:25
экономика
россия
китай
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Формат сотрудничества определяется в зависимости от специфики проектов, однако мы тщательно подходим к условиям такого партнерства: в соответствии с планом мероприятий утвержденной Стратегии развития автопрома до 2035 года сформированы условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах. Одно из основных условий - в случае создания совместных предприятий на территории России, контроль за таким предприятием должен оставаться у российских бенефициаров", - сказал он на ВЭФ, отвечая на вопрос о сотрудничестве с иностранными компаниями в автопроме. Мантуров также подтвердил, что сейчас в отрасли автопрома развивается кооперация с Китаем.
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экономика, россия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Китай, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме

Мантуров: СП с иностранцами в автопроме возможно с контролем бенефициаром России

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЦех сборки автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Цех сборки автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Формат сотрудничества определяется в зависимости от специфики проектов, однако мы тщательно подходим к условиям такого партнерства: в соответствии с планом мероприятий утвержденной Стратегии развития автопрома до 2035 года сформированы условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах. Одно из основных условий - в случае создания совместных предприятий на территории России, контроль за таким предприятием должен оставаться у российских бенефициаров", - сказал он на ВЭФ, отвечая на вопрос о сотрудничестве с иностранными компаниями в автопроме.
Мантуров также подтвердил, что сейчас в отрасли автопрома развивается кооперация с Китаем.
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ЭкономикаРоссияКитайДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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