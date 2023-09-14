https://ria.ru/20230914/manturov-1896409515.html
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме - РИА Новости, 14.09.2023
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме
Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:25
2023-09-14T20:25
2023-09-14T20:25
экономика
россия
китай
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Формат сотрудничества определяется в зависимости от специфики проектов, однако мы тщательно подходим к условиям такого партнерства: в соответствии с планом мероприятий утвержденной Стратегии развития автопрома до 2035 года сформированы условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах. Одно из основных условий - в случае создания совместных предприятий на территории России, контроль за таким предприятием должен оставаться у российских бенефициаров", - сказал он на ВЭФ, отвечая на вопрос о сотрудничестве с иностранными компаниями в автопроме. Мантуров также подтвердил, что сейчас в отрасли автопрома развивается кооперация с Китаем.
https://ria.ru/20230911/sollers-1895454018.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Китай, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме
Мантуров: СП с иностранцами в автопроме возможно с контролем бенефициаром России