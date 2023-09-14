https://ria.ru/20230914/manturov-1896409515.html

Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме

Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме - РИА Новости, 14.09.2023

Мантуров назвал условие создания СП с иностранцами в автопроме

Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:25

2023-09-14T20:25

2023-09-14T20:25

экономика

россия

китай

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Создание совместных предприятий (СП) с иностранцами в автопроме РФ возможно только при условии, что контроль за ними будет у российского бенефициара, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Формат сотрудничества определяется в зависимости от специфики проектов, однако мы тщательно подходим к условиям такого партнерства: в соответствии с планом мероприятий утвержденной Стратегии развития автопрома до 2035 года сформированы условия участия иностранных инвесторов в инвестиционных отраслевых проектах. Одно из основных условий - в случае создания совместных предприятий на территории России, контроль за таким предприятием должен оставаться у российских бенефициаров", - сказал он на ВЭФ, отвечая на вопрос о сотрудничестве с иностранными компаниями в автопроме. Мантуров также подтвердил, что сейчас в отрасли автопрома развивается кооперация с Китаем.

https://ria.ru/20230911/sollers-1895454018.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)