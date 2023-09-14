https://ria.ru/20230914/malina-1896304714.html

Польские производители малины возмутились из-за наплыва украинских ягод

Польские производители малины возмутились из-за наплыва украинских ягод - РИА Новости, 14.09.2023

Польские производители малины возмутились из-за наплыва украинских ягод

Польские производители малины терпят значительные убытки из-за наплыва украинских ягод и хотят ограничить их ввоз в страну, заявили РИА Новости сразу несколько... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:21

2023-09-14T13:21

2023-09-14T13:21

в мире

украина

польша

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782359102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a934d91dd8b9f4e8da3fafe193fb48e9.jpg

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Польские производители малины терпят значительные убытки из-за наплыва украинских ягод и хотят ограничить их ввоз в страну, заявили РИА Новости сразу несколько фермеров. На варшавском рынке Шембека торгует малиной фермер Кшиштоф. Он приехал из Люблинского воеводства. Свежую ягоду высшего сорта он продает по 40 злотых (около 9,3 доллара) за килограмм. Приехать в Варшаву и торговать своим товаром лично его заставила необходимость выживать в условиях катастрофически низких оптовых цен. "Цены скупки малины летнего урожая были очень низкими. Значительно ниже ожиданий. Сейчас идет скупка осенних сортов, но цены опять такие, что есть большие сомнения, что хотя бы окупятся затраты", - говорит Кшиштоф. "Если сдавать малину оптовикам, то сейчас еле-еле можно получить 4 злотых (0,93 доллара) за килограмм. Некоторые вообще предлагают 3,5 злотых (0,81 доллара). Конечно. Все зависит от сорта и качества ягоды, но расклад цен примерно такой. При этом, есть тенденция к снижению закупочной цены. Это ужасно потому, что в прошлом году оптовая цена составляла около 15 злотых (3,48 доллара) за килограмм и выше", - продолжил он. "Не знаю, сколько я тут выручу денег, постоянно стоять на рынке не получится – дома есть много дел, но с такими оптовыми ценами можно и не дожить до следующего урожая", - говорит Кшиштоф. Недалеко от него малиной собственного производства торгует фермер Адам из-под Варшавы. Он не стесняясь говорит о том, что низкие цены на малину являются следствием ее наплыва с Украины. "На Украине оптовики скупают малину по цене 20 гривен (0,54 доллара) за килограмм. Есть цены выше, есть цены ниже, все зависит опять же от сорта и качества, но расклад примерно такой. В некоторых регионах Украины доходит до 15 гривен (0,41 доллара) за килограмм из-за низкого качества", - говорит он. "Понятно, что огромное количество этой малины с Украины оказывается в Польше и конкурировать с ней нет никакой возможности", - добавил фермер. Оба польских производителя считают, что единственным способом спасти отечественную ягодную отрасль является запрет ввоза малины или серьезное его ограничение. "Сейчас идет война за зерно. Украинское зерно обвалило польский рынок и власти быстро запретили его импорт. Даже Евросоюз был вынужден пойти навстречу нам. Чем же хуже производители малины?", - спрашивает Кшиштов. Его коллега Адам отмечает, что опасность украинской малины не только в ее низкой цене, но и в низком качестве. "Я видел украинскую малину. Она годится только на сок. Я бы назвал это не малиной, а сырьем из малины. Такую ягоду не подашь к столу. И это только внешне. При этом большинство малины ввозится в нашу страну в замороженном виде, а там вообще ничего не понятно", - сказал он. По официальным данным, в первом полугодии 2023 года в Польшу было импортировано 13,8 тысячи тонн замороженной малины. В количественном выражении это означает годовой рост почти на 52%. Однако стоимость импорта в годовом исчислении снизилась на 31,9% - до 64 миллиона злотых (около 14,8 миллиона долларов) против 200 миллионов злотых (около 46,5 миллиона долларов) за первое полугодие 2022 года. При этом 67,4% объема импорта приходится на украинскую малину (9,3 тысячи тонн). Кроме Украины почти 16% малины в Польшу поступает из Марокко, 9% из Сербии. Незначительный объем поступает из Германии, Бельгии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Мексики, Болгарии, Молдавии, Австрии, Нидерландов, Франции, Испании, Швеции.

https://ria.ru/20230913/zerno-1896119450.html

https://ria.ru/20230910/polsha-1895262009.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, варшава