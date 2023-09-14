Лукашенко прибыл с визитом в Россию
"Пул Первого" сообщил о прибытии Лукашенко с визитом в Россию
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы республики.
"Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.
Сегодня белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Центральной частью встречи станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября.
Два лидера обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко. По его словам, она состоится завтра в Сочи.
Представитель Кремля добавил, что Белоруссия — "ближайший союзник" России и главы государств постоянно общаются.
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"Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", — объяснил Песков.
В последний раз о разговоре Путина и Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.