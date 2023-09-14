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Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 14.09.2023
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13:52 14.09.2023 (обновлено: 14:57 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/lukashenko-1896313307.html
Лукашенко прибыл с визитом в Россию
Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 14.09.2023
Лукашенко прибыл с визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы республики. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:52
2023-09-14T14:57
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы республики."Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.Сегодня белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Центральной частью встречи станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября.Два лидера обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко. По его словам, она состоится завтра в Сочи.Представитель Кремля добавил, что Белоруссия — "ближайший союзник" России и главы государств постоянно общаются."Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", — объяснил Песков.В последний раз о разговоре Путина и Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.
https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Политика
Лукашенко прибыл с визитом в Россию

"Пул Первого" сообщил о прибытии Лукашенко с визитом в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы республики.
"Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Россию
Александр Лукашенко прибыл в Россию - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко прибыл в Россию
Сегодня белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Центральной частью встречи станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября.
Два лидера обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко
23 июля, 14:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко. По его словам, она состоится завтра в Сочи.
Представитель Кремля добавил, что Белоруссия — "ближайший союзник" России и главы государств постоянно общаются.
«
"Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", — объяснил Песков.
В последний раз о разговоре Путина и Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером
17 августа, 22:58
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
 
 
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