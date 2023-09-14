https://ria.ru/20230914/lukashenko-1896313307.html

Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Лукашенко прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 14.09.2023

Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы республики. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:52

2023-09-14T13:52

2023-09-14T14:57

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

политика

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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Россию, сообщил телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы республики."Белорусский борт номер один уже в России", — говорится в сообщении.Сегодня белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Центральной частью встречи станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября.Два лидера обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности в сфере импортозамещения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко. По его словам, она состоится завтра в Сочи.Представитель Кремля добавил, что Белоруссия — "ближайший союзник" России и главы государств постоянно общаются."Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее", — объяснил Песков.В последний раз о разговоре Путина и Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.

https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика