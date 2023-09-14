https://ria.ru/20230914/lukashenko-1896257102.html
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.09.2023
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным
Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:10
2023-09-14T10:10
2023-09-14T10:47
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белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого"."Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком", — говорится в публикации.Путин и Лукашенко обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности, в сфере импортозамещения.Кремль официально этот визит не анонсировал.В последний раз о разговоре Путина с Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.
https://ria.ru/20230901/nezavisimost-1893673261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Россия
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным