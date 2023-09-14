https://ria.ru/20230914/lukashenko-1896257102.html

Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.09.2023

Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого". РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:47

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого"."Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком", — говорится в публикации.Путин и Лукашенко обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности, в сфере импортозамещения.Кремль официально этот визит не анонсировал.В последний раз о разговоре Путина с Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия