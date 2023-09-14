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Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.09.2023
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10:10 14.09.2023 (обновлено: 10:47 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/lukashenko-1896257102.html
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.09.2023
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным
Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:10
2023-09-14T10:47
в мире
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
россия
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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого"."Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком", — говорится в публикации.Путин и Лукашенко обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности, в сфере импортозамещения.Кремль официально этот визит не анонсировал.В последний раз о разговоре Путина с Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, Россия
Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".
«
"Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября, их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком", — говорится в публикации.
Путин и Лукашенко обсудят региональные проблемы и международную повестку, а также совместные задачи в экономике, в частности, в сфере импортозамещения.
Кремль официально этот визит не анонсировал.
В последний раз о разговоре Путина с Лукашенко сообщалось 30 августа, когда российский президент позвонил белорусскому лидеру, чтобы поздравить с днем рождения. Двадцать третьего июля они встречались в Константиновском дворце в Петербурге, а на следующий день посетили Валаам.
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