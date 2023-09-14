https://ria.ru/20230914/lizing-1896227329.html

В "Аэрофлоте" раскрыли подробности "мокрого лизинга" самолетов

В "Аэрофлоте" раскрыли подробности "мокрого лизинга" самолетов - РИА Новости, 14.09.2023

В "Аэрофлоте" раскрыли подробности "мокрого лизинга" самолетов

"Аэрофлот" занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:14

2023-09-14T00:14

2023-09-14T00:14

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

аэрофлот

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Мокрый" лизинг предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем. "В части "мокрого" лизинга также работаем над нормативной базой. После принятия мы сможем передавать самолеты в рамках группы или привлекать дополнительные провозные емкости со стороны. Если у какой-то авиакомпании в низкий сезон нет потребности в самолетах, то мы сможем взять емкости под свою сеть и наоборот", - сказал он VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, аэрофлот, вэф-2023