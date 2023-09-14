https://ria.ru/20230914/liviya-1896401449.html

Число погибших в результате наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Число погибших в результате наводнений в Ливии превысило 11 тысяч - РИА Новости, 14.09.2023

Число погибших в результате наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:26

2023-09-14T19:26

2023-09-14T23:55

в мире

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дерна (муниципалитет)

греция

наводнение

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КАИР, 14 сен — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.В среду сообщалось, что число жертв достигло семи тысяч. "Число жертв в результате наводнений превысило 11 тысяч, а число пропавших без вести составляет около 20 тысяч", — говорится в сообщении. Ранее мэр города Абдельманам аль-Гайси в эфире телеканала Al-Arabiya сообщил, что число погибших может достигнуть 18-20 тысяч. Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час. Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Kathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.

https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895836576.html

https://ria.ru/20230904/politika-1894132248.html

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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), греция, наводнение