https://ria.ru/20230914/lavrov-1896320894.html
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР
Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:20
2023-09-14T14:20
2023-09-14T14:20
сергей лавров
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре - в течение октября", - сказал он.
https://ria.ru/20230914/kndr-1896246657.html
россия
пхеньян
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, пхеньян, кндр (северная корея)
Сергей Лавров, Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР
Песков: визит Лаврова в КНДР состоится в октябре
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре - в течение октября", - сказал он.
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