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Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
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14:20 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/lavrov-1896320894.html
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР
Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:20
2023-09-14T14:20
сергей лавров
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре - в течение октября", - сказал он.
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россия
пхеньян
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сергей лавров, россия, пхеньян, кндр (северная корея)
Сергей Лавров, Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР

Песков: визит Лаврова в КНДР состоится в октябре

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре - в течение октября", - сказал он.
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