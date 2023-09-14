https://ria.ru/20230914/lavrov-1896320894.html

Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР

Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 14.09.2023

Кремль подтвердил визит Лаврова в КНДР

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:20

2023-09-14T14:20

2023-09-14T14:20

сергей лавров

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР будет сейчас подготовлен, он состоится, как ожидается, в октябре, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в октябре - в течение октября", - сказал он.

https://ria.ru/20230914/kndr-1896246657.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

сергей лавров, россия, пхеньян, кндр (северная корея)