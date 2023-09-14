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СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах - РИА Новости, 14.09.2023
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16:28 14.09.2023 (обновлено: 17:09 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/latviya-1896356328.html
СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах
СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах
Министерство образования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах, в том числе как второго иностранного, передает агентство Sputnik Ближнее... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:28
2023-09-14T17:09
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство образования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах, в том числе как второго иностранного, передает агентство Sputnik Ближнее зарубежье. "Минобразования Латвии предложило запретить преподавать русский язык в школах даже в качестве второго иностранного", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что дети в Латвии с первого класса изучают английский язык как первый иностранный. После окончания начальной школы они могут выбрать еще один любой язык. На практике им чаще всего преподают русский.Начиная с 2026/2027 учебного года поправки обяжут предлагать в качестве изучения второго иностранного только языки стран ЕС.В сентябре 2022-го сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В республике проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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в мире, латвия, русский язык в мире
В мире, Латвия, Русский язык в мире
СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах

Sputnik: Минобр Латвии предложил запретить русский в школах даже как иностранный

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство образования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах, в том числе как второго иностранного, передает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
«
"Минобразования Латвии предложило запретить преподавать русский язык в школах даже в качестве второго иностранного", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что дети в Латвии с первого класса изучают английский язык как первый иностранный. После окончания начальной школы они могут выбрать еще один любой язык. На практике им чаще всего преподают русский.
Начиная с 2026/2027 учебного года поправки обяжут предлагать в качестве изучения второго иностранного только языки стран ЕС.
В сентябре 2022-го сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В республике проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
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