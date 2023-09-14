https://ria.ru/20230914/latviya-1896356328.html

СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах

СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: в Латвии предложили запретить русский язык в школах

Министерство образования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах, в том числе как второго иностранного, передает агентство Sputnik Ближнее... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:28

2023-09-14T16:28

2023-09-14T17:09

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латвия

русский язык в мире

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство образования Латвии предложило запретить изучение русского языка в школах, в том числе как второго иностранного, передает агентство Sputnik Ближнее зарубежье. "Минобразования Латвии предложило запретить преподавать русский язык в школах даже в качестве второго иностранного", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что дети в Латвии с первого класса изучают английский язык как первый иностранный. После окончания начальной школы они могут выбрать еще один любой язык. На практике им чаще всего преподают русский.Начиная с 2026/2027 учебного года поправки обяжут предлагать в качестве изучения второго иностранного только языки стран ЕС.В сентябре 2022-го сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В республике проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, русский язык в мире