https://ria.ru/20230914/latviya-1896320620.html
Россиянам в Латвии дадут отсрочку для сдачи экзамена по латышскому
Россиянам в Латвии дадут отсрочку для сдачи экзамена по латышскому - РИА Новости, 14.09.2023
Россиянам в Латвии дадут отсрочку для сдачи экзамена по латышскому
Сейм Латвии внес в закон об иммиграции поправки, дающие гражданам России двухлетнюю отсрочку для сдачи латышского языка в целях получения права на постоянное... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:20
2023-09-14T14:20
2023-09-14T14:21
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сейм Латвии внес в закон об иммиграции поправки, дающие гражданам России двухлетнюю отсрочку для сдачи латышского языка в целях получения права на постоянное проживание в стране, сообщает в четверг портал Delfi. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из Латвии могут выслать около шести тысяч граждан РФ в течение трех месяцев. "В четверг, 14 сентября, сейм утвердил во втором окончательном чтении поправки к иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что в течение этих двух лет за гражданами РФ, которые не имеют постоянного вида на жительства в Латвии, будут сохраняться права на получение социальных гарантий, такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство. От экзамена будут освобождать только граждан РФ, достигших 75 лет. За внесение поправок в закон проголосовали 80 депутатов сейма, 13 парламентариев проголосовали против. Власти Латвии требуют от русскоязычных граждан не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене, по сути, обязывая людей отчитываться о своих политических взглядах и осуждать действия России задокументированным образом. СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20230905/ekzamen-1894396211.html
https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, русский язык в мире
В мире, Латвия, Россия, Русский язык в мире
Россиянам в Латвии дадут отсрочку для сдачи экзамена по латышскому
Delfi: Сейм Латвии дал россиянам двухлетнюю отсрочку для сдачи экзамена по языку
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Сейм Латвии внес в закон об иммиграции поправки, дающие гражданам России двухлетнюю отсрочку для сдачи латышского языка в целях получения права на постоянное проживание в стране, сообщает в четверг портал Delfi
.
Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из Латвии могут выслать около шести тысяч граждан РФ в течение трех месяцев.
Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки
"В четверг, 14 сентября, сейм утвердил во втором окончательном чтении поправки к иммиграционному закону, которые дают гражданам России, еще не сдавшим экзамен по латышскому языку, два года отсрочки. Такие граждане РФ — бывшие неграждане или граждане Латвии — смогут получить временный вид на жительство сроком на два года, за которые они все равно должны сдать экзамен", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что в течение этих двух лет за гражданами РФ, которые не имеют постоянного вида на жительства в Латвии, будут сохраняться права на получение социальных гарантий, такие же как и у обладателей постоянного вида на жительство. От экзамена будут освобождать только граждан РФ, достигших 75 лет.
За внесение поправок в закон проголосовали 80 депутатов сейма, 13 парламентариев проголосовали против.
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
Власти Латвии требуют от русскоязычных граждан не только сдать экзамен, но еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к политике России на международной арене, по сути, обязывая людей отчитываться о своих политических взглядах и осуждать действия России задокументированным образом. СПЧ подчеркнул, что подобные действия латышских властей грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН
, Европейской конвенции по правам человека.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
На грани катастрофы. Для русских в Прибалтике наступили тяжелые времена