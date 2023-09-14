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Минпромторг прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году - РИА Новости, 14.09.2023
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20:12 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/lada-1896408366.html
Минпромторг прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году
Минпромторг прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году - РИА Новости, 14.09.2023
Минпромторг прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году
Минпромторг РФ прорабатывает возможность закупки и аренды отечественных Lada Aura в 2024 году для транспортных нужд, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:12
2023-09-14T20:12
экономика
россия
максим соколов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
владимир путин
авто
lada vesta
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает возможность закупки и аренды отечественных Lada Aura в 2024 году для транспортных нужд, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Этот вопрос уже в работе - при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке автомобилей Lada Aura", - сообщили в министерстве. Как напомнили в Минпромторге, производство новинки запланировано "АвтоВАЗом" на второе полугодие 2024 года. Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость новинки будет выше 2 миллионов рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил пересадить чиновников на отечественные автомобили. Lada Aura как раз и позиционируется "АвтоВАЗом" как машина для госслужащих.
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экономика, россия, максим соколов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, владимир путин, авто, lada vesta
Экономика, Россия, Максим Соколов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Владимир Путин, Авто, Lada Vesta
Минпромторг прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году

Минпромторг России прорабатывает возможность закупки Lada Aura в 2024 году

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобили Lada Aura
Автомобили Lada Aura - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобили Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ прорабатывает возможность закупки и аренды отечественных Lada Aura в 2024 году для транспортных нужд, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«
"Этот вопрос уже в работе - при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке автомобилей Lada Aura", - сообщили в министерстве.
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Как напомнили в Минпромторге, производство новинки запланировано "АвтоВАЗом" на второе полугодие 2024 года.
Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, её салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, стоимость новинки будет выше 2 миллионов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил пересадить чиновников на отечественные автомобили. Lada Aura как раз и позиционируется "АвтоВАЗом" как машина для госслужащих.
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ЭкономикаРоссияМаксим СоколовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗВладимир ПутинАвтоLada Vesta
 
 
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