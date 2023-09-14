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Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября - РИА Новости, 14.09.2023
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15:49 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kuba-1896347657.html
Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября
Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября - РИА Новости, 14.09.2023
Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября
Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес посетит Россию 28-29 сентября, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:49
2023-09-14T15:49
в мире
куба
эстебан ласо эрнандес
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес посетит Россию 28-29 сентября, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. "На ближайшее время мы организуем визит президента нашей национальной ассамблеи и председателя государственного совета Кубы, господина Эстебана Эрнандеса, он будет здесь 28-29 сентября", - сказал дипломат. Он добавил, что парламентарий поучаствует в парламентском форуме "Россия - Латинская Америка".
https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html
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в мире, куба, эстебан ласо эрнандес, россия
В мире, Куба, Эстебан Ласо Эрнандес, Россия
Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября

Спикер парламента Кубы Эрнандес посетит Россию 28-29 сентября

© AP Photo / Ed BetzПредседатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Ed Betz
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес посетит Россию 28-29 сентября, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
"На ближайшее время мы организуем визит президента нашей национальной ассамблеи и председателя государственного совета Кубы, господина Эстебана Эрнандеса, он будет здесь 28-29 сентября", - сказал дипломат.
Он добавил, что парламентарий поучаствует в парламентском форуме "Россия - Латинская Америка".
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Президент Кубы выразил солидарность с правительством России
25 июня, 04:59
 
В миреКубаЭстебан Ласо ЭрнандесРоссия
 
 
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