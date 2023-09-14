https://ria.ru/20230914/kuba-1896347657.html

Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября

Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября - РИА Новости, 14.09.2023

Спикер парламента Кубы посетит Россию 28-29 сентября

Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес посетит Россию 28-29 сентября, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:49

2023-09-14T15:49

2023-09-14T15:49

в мире

куба

эстебан ласо эрнандес

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Спикер парламента Кубы Эстебан Ласо Эрнандес посетит Россию 28-29 сентября, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. "На ближайшее время мы организуем визит президента нашей национальной ассамблеи и председателя государственного совета Кубы, господина Эстебана Эрнандеса, он будет здесь 28-29 сентября", - сказал дипломат. Он добавил, что парламентарий поучаствует в парламентском форуме "Россия - Латинская Америка".

https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html

куба

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, куба, эстебан ласо эрнандес, россия