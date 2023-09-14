https://ria.ru/20230914/kremennaya-1896255372.html

При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина

При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 14.09.2023

При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина

Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:58

2023-09-14T09:58

2023-09-14T09:58

кременная

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения", - сказал собеседник. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную, находящуюся вблизи линии фронта. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей ВСУ - посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре города.

https://ria.ru/20230803/obstrel-1888032785.html

кременная

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кременная, луганская народная республика, происшествия