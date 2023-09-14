https://ria.ru/20230914/kremennaya-1896255372.html
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 14.09.2023
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина
Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:58
2023-09-14T09:58
2023-09-14T09:58
кременная
луганская народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения", - сказал собеседник. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную, находящуюся вблизи линии фронта. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей ВСУ - посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре города.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888032785.html
кременная
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина
При обстреле украинскими войсками Кременной в ЛНР погиб мужчина
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.
"В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения", - сказал собеседник.
Украинские войска регулярно обстреливают Кременную, находящуюся вблизи линии фронта. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей ВСУ - посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре города.
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель