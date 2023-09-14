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При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 14.09.2023
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09:58 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kremennaya-1896255372.html
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина - РИА Новости, 14.09.2023
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина
Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:58
2023-09-14T09:58
кременная
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР. "В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения", - сказал собеседник. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную, находящуюся вблизи линии фронта. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей ВСУ - посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре города.
https://ria.ru/20230803/obstrel-1888032785.html
кременная
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Кременной в ЛНР погиб мужчина

При обстреле украинскими войсками Кременной в ЛНР погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате украинского обстрела Кременной, сообщили РИА Новости в военной комендатуре ЛНР.
"В результате обстрела города Кременная со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) 13 сентября 2023 года погиб мужчина 1951 года рождения", - сказал собеседник.
Украинские войска регулярно обстреливают Кременную, находящуюся вблизи линии фронта. Власти ЛНР считают, что одна из главных целей ВСУ - посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре города.
Последствия обстрела Кременной со стороны ВСУ 1 и 2 августа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель
3 августа, 17:51
 
КременнаяЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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