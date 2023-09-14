Рейтинг@Mail.ru
Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых? - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:10 14.09.2023 (обновлено: 10:26 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/konkurs-1896256781.html
Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых?
Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых? - РИА Новости, 14.09.2023
Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых?
Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс молодых ученых в области наук об образовании, проводимый Российской академией образования. О значении,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:10
2023-09-14T10:26
наука
виктор басюк
российская академия образования
мгу имени м. в. ломоносова
социальный навигатор
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896077932_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_6bb8e7c33d43757dcc6223667167f3d8.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс молодых ученых в области наук об образовании, проводимый Российской академией образования. О значении, задачах и результатах ежегодного конкурса эксперты рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Цели конкурса – активизировать исследования молодых специалистов в сфере наук об образовании и повысить качество работ в этой области, объяснили эксперты. По их словам, именно молодые ученые – желанные кадры в научных центрах РАО всех уровней.&quot;Мы стремимся показать – в некотором роде доказать даже – необходимость и значение научных исследований для развития практической отечественной системы образования&quot;, – отметил и. о. вице-президента Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.Как подчеркнули эксперты, сохраняя преемственность с традициями отечественной педагогики, молодые ученые помогут добиться эффективной трансформации российского образования с учетом запросов времени.Среди наиболее востребованных тем, по словам участников пресс-конференции, традиционно выделяются исследования методики и технологий преподавания, а также вопросы работы педагогов с родителями, проблемы инклюзивного образования и учет возрастных особенностей обучающихся.&quot;Помимо медали и вознаграждения от РАО и попечительского совета лучшим из участников, лауреаты получат возможность принять участие в Конгрессе молодых ученых. Это очень высокий уровень&quot;, – отметил председатель совета молодых ученых РАО, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, доцент факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова Никита Краснощеков.В этом году количество номинаций пополнилось еще тремя категориями, сообщили эксперты, а в их отборе прямое участие принимал совет молодых ученых РАО. Также в этом году была закреплена возможность участия в конкурсе научных коллективов, включающих до пяти человек.&quot;Я участвовал в этом конкурсе два раза, и в первый раз у меня не получилось выиграть. Это здорово, когда что-то не получается, а потом получается. Когда вы будете участвовать, вы научитесь структурировать и представлять ваше исследование. Вы научитесь его современным образом &quot;упаковывать&quot;&quot;, – рассказал член совета молодых ученых РАО, директор научно-образовательного центра &quot;Цифровая образовательная среда&quot;, доцент юридического факультета МГУ Максим Воронин.Одной из важных тем конкурса в последние годы становится популяризация знания – как естественно-научного, так и гуманитарного. Например, эксперты отметили, что сегодня все большее значение приобретают качественные исторические исследования, которые также могут быть презентованы в рамках конкурса.&quot;Предметы естественно-научного цикла – сложные предметы, школьников и студентов ими надо заинтересовать. Роль преподавателя здесь очень важна. Поэтому исследования в области преподавания этих дисциплин требуют особого внимания, особого подхода&quot;, – подчеркнула член совета молодых ученых РАО, руководитель образовательных проектов фонда &quot;Интеллект&quot; Ольга Мигачева.Представители РАО рассказали, что для них конкурс не оканчивается награждением: эксперты академии прорабатывают все представленные результаты для включения лучших из них в исследовательские планы и государственные задания академии.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 сентября. Информационный партнер конкурса – проект "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция, посвященная конкурсу на соискание медали "Молодым ученым за успехи в науке" РАО
Пресс-конференция, посвященная конкурсу на соискание медали "Молодым ученым за успехи в науке" РАО
2023-09-14T10:10
true
PT58M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896077932_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f7f9e766ce7776d9887bb10a392fde16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор басюк, российская академия образования, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор, общество
Наука, Виктор Басюк, Российская академия образования, МГУ имени М. В. Ломоносова, Социальный навигатор, Общество

Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых?

© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники пресс-конференции, посвященной конкурсу на соискание медали "Молодым ученым за успехи в науке" РАО
Участники пресс-конференции, посвященной конкурсу на соискание медали Молодым ученым за успехи в науке РАО - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс молодых ученых в области наук об образовании, проводимый Российской академией образования. О значении, задачах и результатах ежегодного конкурса эксперты рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Цели конкурса – активизировать исследования молодых специалистов в сфере наук об образовании и повысить качество работ в этой области, объяснили эксперты. По их словам, именно молодые ученые – желанные кадры в научных центрах РАО всех уровней.
«

"Мы стремимся показать – в некотором роде доказать даже – необходимость и значение научных исследований для развития практической отечественной системы образования", – отметил и. о. вице-президента Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.

© РИА Новости / Мария ДевахинаВиктор Басюк
И. О. вице-президента Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Виктор Басюк
Как подчеркнули эксперты, сохраняя преемственность с традициями отечественной педагогики, молодые ученые помогут добиться эффективной трансформации российского образования с учетом запросов времени.
Среди наиболее востребованных тем, по словам участников пресс-конференции, традиционно выделяются исследования методики и технологий преподавания, а также вопросы работы педагогов с родителями, проблемы инклюзивного образования и учет возрастных особенностей обучающихся.
«

"Помимо медали и вознаграждения от РАО и попечительского совета лучшим из участников, лауреаты получат возможность принять участие в Конгрессе молодых ученых. Это очень высокий уровень", – отметил председатель совета молодых ученых РАО, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, доцент факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова Никита Краснощеков.

© РИА Новости / Мария ДевахинаНикита Краснощеков
Никита Краснощеков - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Никита Краснощеков
В этом году количество номинаций пополнилось еще тремя категориями, сообщили эксперты, а в их отборе прямое участие принимал совет молодых ученых РАО. Также в этом году была закреплена возможность участия в конкурсе научных коллективов, включающих до пяти человек.
«

"Я участвовал в этом конкурсе два раза, и в первый раз у меня не получилось выиграть. Это здорово, когда что-то не получается, а потом получается. Когда вы будете участвовать, вы научитесь структурировать и представлять ваше исследование. Вы научитесь его современным образом "упаковывать"", – рассказал член совета молодых ученых РАО, директор научно-образовательного центра "Цифровая образовательная среда", доцент юридического факультета МГУ Максим Воронин.

© РИА Новости / Мария ДевахинаМаксим Воронин
Максим Воронин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Максим Воронин
Одной из важных тем конкурса в последние годы становится популяризация знания – как естественно-научного, так и гуманитарного. Например, эксперты отметили, что сегодня все большее значение приобретают качественные исторические исследования, которые также могут быть презентованы в рамках конкурса.
«

"Предметы естественно-научного цикла – сложные предметы, школьников и студентов ими надо заинтересовать. Роль преподавателя здесь очень важна. Поэтому исследования в области преподавания этих дисциплин требуют особого внимания, особого подхода", – подчеркнула член совета молодых ученых РАО, руководитель образовательных проектов фонда "Интеллект" Ольга Мигачева.

© РИА Новости / Мария ДевахинаОльга Мигачева
Ольга Мигачева - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Ольга Мигачева
Представители РАО рассказали, что для них конкурс не оканчивается награждением: эксперты академии прорабатывают все представленные результаты для включения лучших из них в исследовательские планы и государственные задания академии.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 сентября. Информационный партнер конкурса – проект "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня".
 
НаукаВиктор БасюкРоссийская академия образованияМГУ имени М. В. ЛомоносоваСоциальный навигаторОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала