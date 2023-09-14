https://ria.ru/20230914/konkurs-1896256781.html

Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых?

Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых? - РИА Новости, 14.09.2023

Обновление – дело молодых. Зачем нужен конкурс молодых педагогов-ученых?

Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс молодых ученых в области наук об образовании, проводимый Российской академией образования. О значении,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:10

2023-09-14T10:26

наука

виктор басюк

российская академия образования

мгу имени м. в. ломоносова

социальный навигатор

общество

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заканчивается прием заявок на всероссийский конкурс молодых ученых в области наук об образовании, проводимый Российской академией образования. О значении, задачах и результатах ежегодного конкурса эксперты рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Цели конкурса – активизировать исследования молодых специалистов в сфере наук об образовании и повысить качество работ в этой области, объяснили эксперты. По их словам, именно молодые ученые – желанные кадры в научных центрах РАО всех уровней."Мы стремимся показать – в некотором роде доказать даже – необходимость и значение научных исследований для развития практической отечественной системы образования", – отметил и. о. вице-президента Российской академии образования, главный ученый секретарь президиума РАО, член-корреспондент РАО Виктор Басюк.Как подчеркнули эксперты, сохраняя преемственность с традициями отечественной педагогики, молодые ученые помогут добиться эффективной трансформации российского образования с учетом запросов времени.Среди наиболее востребованных тем, по словам участников пресс-конференции, традиционно выделяются исследования методики и технологий преподавания, а также вопросы работы педагогов с родителями, проблемы инклюзивного образования и учет возрастных особенностей обучающихся."Помимо медали и вознаграждения от РАО и попечительского совета лучшим из участников, лауреаты получат возможность принять участие в Конгрессе молодых ученых. Это очень высокий уровень", – отметил председатель совета молодых ученых РАО, член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, доцент факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова Никита Краснощеков.В этом году количество номинаций пополнилось еще тремя категориями, сообщили эксперты, а в их отборе прямое участие принимал совет молодых ученых РАО. Также в этом году была закреплена возможность участия в конкурсе научных коллективов, включающих до пяти человек."Я участвовал в этом конкурсе два раза, и в первый раз у меня не получилось выиграть. Это здорово, когда что-то не получается, а потом получается. Когда вы будете участвовать, вы научитесь структурировать и представлять ваше исследование. Вы научитесь его современным образом "упаковывать"", – рассказал член совета молодых ученых РАО, директор научно-образовательного центра "Цифровая образовательная среда", доцент юридического факультета МГУ Максим Воронин.Одной из важных тем конкурса в последние годы становится популяризация знания – как естественно-научного, так и гуманитарного. Например, эксперты отметили, что сегодня все большее значение приобретают качественные исторические исследования, которые также могут быть презентованы в рамках конкурса."Предметы естественно-научного цикла – сложные предметы, школьников и студентов ими надо заинтересовать. Роль преподавателя здесь очень важна. Поэтому исследования в области преподавания этих дисциплин требуют особого внимания, особого подхода", – подчеркнула член совета молодых ученых РАО, руководитель образовательных проектов фонда "Интеллект" Ольга Мигачева.Представители РАО рассказали, что для них конкурс не оканчивается награждением: эксперты академии прорабатывают все представленные результаты для включения лучших из них в исследовательские планы и государственные задания академии.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 сентября. Информационный партнер конкурса – проект "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция, посвященная конкурсу на соискание медали "Молодым ученым за успехи в науке" РАО Пресс-конференция, посвященная конкурсу на соискание медали "Молодым ученым за успехи в науке" РАО 2023-09-14T10:10 true PT58M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор басюк, российская академия образования, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор, общество