https://ria.ru/20230914/konkurs-1896248601.html

Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией

Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией

Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц на фоне выявления связи с РФ, говорится на официальной странице события в соцсети. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:28

2023-09-14T09:28

2023-09-14T09:28

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц на фоне выявления связи с РФ, говорится на официальной странице события в соцсети. "Комиссия вынуждена исключить из конкурса трех участников. Важно, что такое решение мы приняли только внимательно проверив факты", – написано в публикации. Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется. Но ранее в Сети разгорелся скандал из-за того, что украинцы нашли у некоторых претенденток на корону связь с Россией.По некоторым данным, хейтеров возмутило участие таких конкурсанток, как Ксения Магера, Ирина Пилаева, Екатерина Чувашова, а также Елизавета Гончар, Екатерина Демьянова и Валентина Бурбело.

https://ria.ru/20230630/moskva-1881431572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, украина, россия, стиль жизни