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Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией
Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией
Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц на фоне выявления связи с РФ, говорится на официальной странице события в соцсети. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:28
2023-09-14T09:28
2023-09-14T09:28
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц на фоне выявления связи с РФ, говорится на официальной странице события в соцсети. "Комиссия вынуждена исключить из конкурса трех участников. Важно, что такое решение мы приняли только внимательно проверив факты", – написано в публикации. Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется. Но ранее в Сети разгорелся скандал из-за того, что украинцы нашли у некоторых претенденток на корону связь с Россией.По некоторым данным, хейтеров возмутило участие таких конкурсанток, как Ксения Магера, Ирина Пилаева, Екатерина Чувашова, а также Елизавета Гончар, Екатерина Демьянова и Валентина Бурбело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, украина, россия, стиль жизни
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Украина, Россия, Стиль жизни
Организаторы "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией
Организаторы конкурса "Мисс Украина" исключили трех участниц за связь с Россией
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2023" исключили трех участниц на фоне выявления связи с РФ, говорится на официальной странице события в соцсети.
«
"Комиссия вынуждена исключить из конкурса трех участников. Важно, что такое решение мы приняли только внимательно проверив факты", – написано в публикации.
Кого именно из девушек не допустили к дальнейшим этапам конкурса, не уточняется.
Но ранее в Сети разгорелся скандал из-за того, что украинцы нашли у некоторых претенденток на корону связь с Россией.
По некоторым данным, хейтеров возмутило участие таких конкурсанток, как Ксения Магера, Ирина Пилаева, Екатерина Чувашова, а также Елизавета Гончар, Екатерина Демьянова и Валентина Бурбело.
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