https://ria.ru/20230914/kndr-1896321768.html

В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию

В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 14.09.2023

В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию

Визит главы КНДР Ким Чен Ына был своевременным и полезным, Россия продолжит развивать отношения с этой страной, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:23

2023-09-14T14:23

2023-09-14T14:23

политика

россия

ким чен ын

дмитрий песков

владимир путин

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит главы КНДР Ким Чен Ына был своевременным и полезным, Россия продолжит развивать отношения с этой страной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий. "Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременный, полезный и конструктивный, мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают реакцию зарубежных СМИ на визит северокорейского лидера.

https://ria.ru/20230914/kndr-1896246657.html

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

политика, россия, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)