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В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 14.09.2023
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14:23 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kndr-1896321768.html
В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию
В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 14.09.2023
В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию
Визит главы КНДР Ким Чен Ына был своевременным и полезным, Россия продолжит развивать отношения с этой страной, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:23
2023-09-14T14:23
политика
россия
ким чен ын
дмитрий песков
владимир путин
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит главы КНДР Ким Чен Ына был своевременным и полезным, Россия продолжит развивать отношения с этой страной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий. "Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременный, полезный и конструктивный, мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают реакцию зарубежных СМИ на визит северокорейского лидера.
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политика, россия, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию

Песков: визит Ким Чен Ына в Россию был своевременным и полезным

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Визит главы КНДР Ким Чен Ына был своевременным и полезным, Россия продолжит развивать отношения с этой страной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась на первых полосах мировых изданий.
"Мы оценили сам визит, который состоялся. Он был своевременный, полезный и конструктивный, мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают реакцию зарубежных СМИ на визит северокорейского лидера.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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ПолитикаРоссияКим Чен ЫнДмитрий ПесковВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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