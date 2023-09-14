https://ria.ru/20230914/kndr-1896246657.html

В КНДР назвали саммит Путина и Ким Чен Ына эпохальным

В КНДР назвали саммит Путина и Ким Чен Ына эпохальным - РИА Новости, 14.09.2023

В КНДР назвали саммит Путина и Ким Чен Ына эпохальным

Государственные СМИ КНДР назвали саммит лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына историческим и эпохальным событием. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:50

2023-09-14T08:50

2023-09-14T10:37

в мире

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 14 сен — РИА Новости. Государственные СМИ КНДР назвали саммит лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына историческим и эпохальным событием. "Историческая встреча и переговоры <...> служат эпохальным моментом, укрепляющим и развивающим на более высоком уровне традиционные и стратегические корейско-российские отношения дружбы, сотрудничества и добрососедства", — пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). ЦТАК отмечает, что визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в "знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период", а переговоры прошли "от начала до конца в товарищеской и конструктивной атмосфере" и "вдохновляют на справедливую борьбу" за самостоятельность и против "империалистов". Главный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" также называет саммит "историческим" событием и отмечает особые отношения двух лидеров и их стран. "Проверенные временем, традиционные дружественные отношения России и КНДР, складывающиеся поколение за поколением, возвышаются и развиваются до идущих далеко вперед стратегических отношений, непобедимого боевого товарищества в рамках крепкого, особенного братства и крепкой дружбы товарищей Ким Чен Ына и Путина", — пишет газета.В среду Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный, где провели переговоры. Два лидера обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, развития транспорта и логистической инфраструктуры. Также они поговорили по ситуации на Корейском полуострове и в Европе.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)