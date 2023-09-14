https://ria.ru/20230914/kleschi-1896144187.html

Вторая волна опасности: как обезопасить себя от клещей осенью

Вторая волна опасности: как обезопасить себя от клещей осенью - РИА Новости, 14.09.2023

Вторая волна опасности: как обезопасить себя от клещей осенью

Бабье лето по вкусу не только москвичам, но и теплолюбивым членистоногим, в частности, клещам, которые могут активизироваться на природных территориях города... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:00

2023-09-14T09:00

2023-09-14T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

андрей поздняков

мосприрода

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

клещ

болезнь лайма

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Бабье лето по вкусу не только москвичам, но и теплолюбивым членистоногим, в частности, клещам, которые могут активизироваться на природных территориях города даже по окончании летнего сезона. В РИА Новости узнали у специалистов ГПБУ "Мосприрода", каких мест стоит избегать, и спросили у врача, чем опасен укус клеща и какие меры предосторожности необходимо принять, чтобы избежать вреда здоровью.Самый сезонНаступление осени вовсе не гарантирует, что все клещи, обитающие в границах города, тут же уйдут в календарную спячку. При среднесуточной температуре 5 градусов по Цельсию и более насекомые, а также членистоногие, все еще активны и продолжают свою жизнедеятельность."Клещи не любят жару, поэтому сентябрьская прохлада вызывает у них вторую волну активности, которая может продлиться вплоть до октября, а в некоторых случаях и до ноября", – объясняет специалист ГПБУ "Мосприрода" Азамат Кунафин.Пиковая активность клещей приходится на утро и вечер. В это время посетителям московских лесопарков и особо охраняемых природных территорий рекомендуют избегать затененных мест с густой растительностью и повышенной влажностью – излюбленных территорий обитания клещей."Засыпать опасные членистоногие начнут поздней осенью при первых заморозках, когда столбик термометра опустится ниже 5 градусов", – обращает внимание Кунафин.Опасный "кусь"Укус клеща – неприятный опыт, который может осложниться инфекционным заболеванием, говорит кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."Существует пять основных инфекций, которые могут передаваться через укус клеща. Самая частая из них – это боррелиоз (болезнь Лайма). Также существует риск заражения клещевым риккетсиозом, клещевым энцефалитом, эрлихиозом и гоанулоцитарным анаплазмозом. Последние два встречаются очень редко", – комментирует эксперт.За клещами на природных территориях города следят специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве. Особое внимание уделяется территориям, где регистрировались случаи присасывания клещей.Безопасная природаЧтобы минимизировать вероятность укусов клещей в Москве, специалисты городских служб и органов природного надзора проводят профилактические мероприятия: косят траву возле детских и спортивных площадок, а также вдоль дорожно-тропиночных сетей, размещают информационные плакаты с предупреждениями и порядком действий при укусе, инструктируют отдыхающих.Меры предосторожностиЛучший способ избежать последствий от укуса клеща – максимально снизить его вероятность.В частности, отмечает Поздняков, планируя прогулку на природе, необходимо принять меры защиты, прежде всего – барьерные в виде закрытой одежды, плотно прилегающей к коже."Также можно использовать репелленты. Если все-таки вариант укуса не исключен, лучше брать с собой специальный набор для удаления клеща – с ним можно легко, полностью и правильно извлечь членистоногого", – поясняет Поздняков.Кунафин обращает внимание, что на природных территориях Москвы клещи прячутся в траве, поэтому участков с густой растительностью необходимо избегать."Ходить нужно только по тропинкам и правильно одеваться для прогулки на природе. А репелленты стоит наносить на одежду перед прогулкой", – подчеркивает специалист.В частности, в "Мосприроде" москвичам рекомендуют отдавать предпочтение высокой обуви и светлым оттенкам в одежде – на таком фоне заметить клеща легче. Во время прогулки специалисты советуют осматривать себя, детей и домашних питомцев как можно чаще, пользоваться головным убором, а по возвращении домой – внимательно проверять все вещи, которые были с собой.После укусаЕсли рандеву с членистоногим все-таки закончилось укусом, паниковать не следует. Лучше как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью, считает Кунафин."Клещи являются переносчиками опасных заболеваний. При укусе клеща следует сразу обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства", – отмечает специалист "Мосприроды".Узнать адрес учреждения можно по номеру справочной службы скорой помощи: +7 (495) 620-41-40, получить консультацию – по телефону 103.Эксперт "Инвитро" добавляет: если у пострадавшего от укуса нет возможности получить экстренную медицинскую помощь, можно попробовать удалить клеща самостоятельно."Если нет набора для извлечения, необходимо взять пинцет либо обмотать клеща ниткой и аккуратно, расшатывая, удалить. При этом мазать клеща ничем не нужно. Спирт, масло и любая другая агрессивная жидкость приведет к тому, что клещ, наоборот, будет пытаться глубже впиться в кожу", – обращает внимание Поздняков.По его словам, после удаления место укуса необходимо обработать любым антисептическим средством для предотвращения вторичного инфицирования."Самого клеща следует положить в плотно закрытую емкость с тканью или ватой, пропитанной водой, чтобы он выжил. В течение суток живого клеща желательно сдать на исследование в медицинскую лабораторию", – заключает врач.

https://ria.ru/20200312/1568477448.html

https://realty.ria.ru/20220520/progulki-1786752302.html

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

https://realty.ria.ru/20210819/moskva-1746318189.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, андрей поздняков, мосприрода, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клещ, болезнь лайма