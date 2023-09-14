https://ria.ru/20230914/kitay-1896277195.html

В РСТ оценили интерес россиян к поездкам в Китай по безвизу

В РСТ оценили интерес россиян к поездкам в Китай по безвизу - РИА Новости, 14.09.2023

В РСТ оценили интерес россиян к поездкам в Китай по безвизу

Эксперты оценили спрос на поездки в Китай и рассказали, сколько туристов уже побывали в Поднебесной в рамках группового безвиза, сообщает РСТ. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:57

2023-09-14T11:57

2023-09-14T11:57

туризм

новости - туризм

китай

шанхай

пекин

мир без границ

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Эксперты оценили спрос на поездки в Китай и рассказали, сколько туристов уже побывали в Поднебесной в рамках группового безвиза, сообщает РСТ.Туроператоры отмечают, что начали активно отправлять туристов в КНР, спрос на направление очень высокий. Хотя без визы пока можно въехать только в Шанхай, группы в Пекин и другие города не оформляются.По данным ассоциации "Мир без границ", с начала действия соглашения в Китай без виз выехало около 25 тысяч россиян, в основном из Приморья."Востребованы разнообразные маршруты, загрузка программ очень высокая. Первая группа по списку улетела 8 августа в Шанхай, за прошедший месяц отправили еще несколько", - сообщил руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов.Эксперт пояснил, что список для безвиза оформляется для въезда компаний от двух до 50 путешественников, следующих строго по одному маршруту. В месяц туроператор набирает минимум пять групп от 12 до 20 визитеров, но их количество растет."Глубина продаж достигает Нового года, на ближайшие даты мест нет. Многие туристы уже бывали в Китае до пандемии, и после 3,5 лет ожидания с удовольствием едут туда снова", – подчеркивает Глотов.В компании "Ванд" отметили, что группы по безвизовым спискам в Шанхай собираются в среднем по 15 человек. Самый востребованный маршрут – "Гранд-тур по Китаю", включающий Шанхай, Сиань, Лоян, Пекин."Туристы прилетают в Шанхай, но улететь могут из Пекина или другого города, на вылет ограничений нет. Пока неясно, сколько будет сохраняться ограничение для безвизовых групповых поездок в Пекин и Гуанчжоу", - рассказывает замдиректора туроператора Людмила Озик.По ее словам, на путевки в Китай большой спрос, несмотря на высокий курс валюты. "Хорошо набираются туристические группы, много россиян летят туда с деловыми целями. Глубина продаж – до декабря, почти все программы на осень распроданы", - отметила Озик.По словам эксперта, чаще всего туристы летят на рейсах China Eastern. Цена билетов на ноябрь – в среднем 450 долларов. Средняя стоимость восьмидневного "Гранд-тура" без перелета - порядка 1,3 тысячи долларов на клиента.Евгений Глотов добавил, что "в пакет входят трансферы, размещение, питание, экскурсии, на месте практически не надо платить, возможны какие-то дополнительные расходы – к примеру, на сувениры".В рамках соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР организованные путешественники в компании от пяти до 50 гостей могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором, списки которых размещены на сайте Минэкономразвития.

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китай

шанхай

пекин

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, китай, шанхай, пекин, мир без границ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм