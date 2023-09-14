Эксперт объяснил, зачем Кишинев выслал главу Sputnik Молдова
Эксперт: власти Молдавии пытались запугать своих же граждан высылкой Денисова
© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Выдворение властями Молдавии руководителя агентства Sputnik Молдова – это попытка запугать гражданское общество, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Накануне руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему пришли сотрудники миграционной службы, усадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. В тот же день Денисов вернулся в Москву.
"Показательно жесткое выдворение из страны главы агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это попытка запугать гражданское общество собственной страны", - сказал Шорников.
По его словам, власти Молдавии безвозвратно испортили отношения с Россией еще раньше, поэтому данная провокация вряд ли откроет новую страницу в противостоянии на дипломатическом фронте.
"Однако нельзя исключать, что Россия предпримет асимметричные действия в отношении действующих политиков, как она уже сделала недавно в ответ на сокращение Кишиневом числа сотрудников российского посольства. Sputnik Молдова наряду с другими русскоязычными изданиями и достаточно сильной командой телеграм-блогеров, несмотря на сильнейшее давление на СМИ, не позволяют установиться в молдавском информационном пространстве монохромному прозападному взгляду на текущие события", - отметил эксперт. По его мнению, произошедшее крайне негативно влияет на рейтинги правящей партии Молдавии, что особенно чувствительно для президент Молдавии Майи Санду накануне местных выборов в республике.
"Выдворение Виталия Денисова должно, по мысли властей, заставить остальные русскоязычные редакции вести более взвешенную политику, а в ином случае репрессии будут продолжены. Санду и PAS (правящая партия - ред.) не остановятся перед полной зачисткой информационного поля от альтернативного мнения в этот выборный период, - сказал собеседник агентства. - Под угрозой не только СМИ, но и простые граждане, которые посмеют публично высказываться в социальных сетях. Местные выборы, которые пройдут в Молдове этой осенью, - это лишь начало выборного цикла, уже в следующем году пройдут принципиальные президентские выборы, которые власть не имеет право проиграть".