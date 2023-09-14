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Эксперт объяснил, зачем Кишинев выслал главу Sputnik Молдова - РИА Новости, 14.09.2023
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14:49 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kishenev-1896328592.html
Эксперт объяснил, зачем Кишинев выслал главу Sputnik Молдова
Эксперт объяснил, зачем Кишинев выслал главу Sputnik Молдова - РИА Новости, 14.09.2023
Эксперт объяснил, зачем Кишинев выслал главу Sputnik Молдова
Выдворение властями Молдавии руководителя агентства Sputnik Молдова – это попытка запугать гражданское общество, заявил РИА Новости директор тираспольского... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:49
2023-09-14T14:49
высылка главы sputnik молдова
глава sputnik молдова виталий денисов
молдавия
кишинев
россия
майя санду
sputnik молдова
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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Выдворение властями Молдавии руководителя агентства Sputnik Молдова – это попытка запугать гражданское общество, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Накануне руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему пришли сотрудники миграционной службы, усадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. В тот же день Денисов вернулся в Москву. "Показательно жесткое выдворение из страны главы агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это попытка запугать гражданское общество собственной страны", - сказал Шорников. По его словам, власти Молдавии безвозвратно испортили отношения с Россией еще раньше, поэтому данная провокация вряд ли откроет новую страницу в противостоянии на дипломатическом фронте. "Однако нельзя исключать, что Россия предпримет асимметричные действия в отношении действующих политиков, как она уже сделала недавно в ответ на сокращение Кишиневом числа сотрудников российского посольства. Sputnik Молдова наряду с другими русскоязычными изданиями и достаточно сильной командой телеграм-блогеров, несмотря на сильнейшее давление на СМИ, не позволяют установиться в молдавском информационном пространстве монохромному прозападному взгляду на текущие события", - отметил эксперт. По его мнению, произошедшее крайне негативно влияет на рейтинги правящей партии Молдавии, что особенно чувствительно для президент Молдавии Майи Санду накануне местных выборов в республике. "Выдворение Виталия Денисова должно, по мысли властей, заставить остальные русскоязычные редакции вести более взвешенную политику, а в ином случае репрессии будут продолжены. Санду и PAS (правящая партия - ред.) не остановятся перед полной зачисткой информационного поля от альтернативного мнения в этот выборный период, - сказал собеседник агентства. - Под угрозой не только СМИ, но и простые граждане, которые посмеют публично высказываться в социальных сетях. Местные выборы, которые пройдут в Молдове этой осенью, - это лишь начало выборного цикла, уже в следующем году пройдут принципиальные президентские выборы, которые власть не имеет право проиграть".
https://ria.ru/20230914/denisov-1896319010.html
https://ria.ru/20230913/sputnik-1896210992.html
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высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов, молдавия, кишинев, россия, майя санду, sputnik молдова
Высылка главы Sputnik Молдова, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Sputnik Молдова
Эксперт объяснил, зачем Кишинев выслал главу Sputnik Молдова

Эксперт: власти Молдавии пытались запугать своих же граждан высылкой Денисова

© Sputnik / Наталья АйриянРуководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Выдворение властями Молдавии руководителя агентства Sputnik Молдова – это попытка запугать гражданское общество, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Накануне руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему пришли сотрудники миграционной службы, усадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. В тот же день Денисов вернулся в Москву.
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Посольство России направило ноту в МИД Молдавии из-за высылки Денисова
Вчера, 14:13
"Показательно жесткое выдворение из страны главы агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова – это попытка запугать гражданское общество собственной страны", - сказал Шорников.
По его словам, власти Молдавии безвозвратно испортили отношения с Россией еще раньше, поэтому данная провокация вряд ли откроет новую страницу в противостоянии на дипломатическом фронте.
"Однако нельзя исключать, что Россия предпримет асимметричные действия в отношении действующих политиков, как она уже сделала недавно в ответ на сокращение Кишиневом числа сотрудников российского посольства. Sputnik Молдова наряду с другими русскоязычными изданиями и достаточно сильной командой телеграм-блогеров, несмотря на сильнейшее давление на СМИ, не позволяют установиться в молдавском информационном пространстве монохромному прозападному взгляду на текущие события", - отметил эксперт. По его мнению, произошедшее крайне негативно влияет на рейтинги правящей партии Молдавии, что особенно чувствительно для президент Молдавии Майи Санду накануне местных выборов в республике.
"Выдворение Виталия Денисова должно, по мысли властей, заставить остальные русскоязычные редакции вести более взвешенную политику, а в ином случае репрессии будут продолжены. Санду и PAS (правящая партия - ред.) не остановятся перед полной зачисткой информационного поля от альтернативного мнения в этот выборный период, - сказал собеседник агентства. - Под угрозой не только СМИ, но и простые граждане, которые посмеют публично высказываться в социальных сетях. Местные выборы, которые пройдут в Молдове этой осенью, - это лишь начало выборного цикла, уже в следующем году пройдут принципиальные президентские выборы, которые власть не имеет право проиграть".
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Журналист Денисов сообщил о деле против Кишинева в международном суде
13 сентября, 21:01
 
Высылка главы Sputnik МолдоваГлава Sputnik Молдова Виталий ДенисовМолдавияКишиневРоссияМайя СандуSputnik Молдова
 
 
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