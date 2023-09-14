https://ria.ru/20230914/kim-1896319626.html
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.09.2023
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном
Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:14
2023-09-14T14:14
2023-09-14T14:23
политика
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896031789_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_9c53a9966fafc5c9f3aa774f7b2018ef.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, там уже состоялось заседание Совбеза. Основным докладчиком был руководитель СВР Нарышкин, были другие выступающие", - напомнил Песков. Он заявил, что на совещании Путин проинформировал участников о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно же президент подробно информировал участников заседания, участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем Корейской Народной Демократической Республики", - сказал он. По словам Пескова, это контакты "были весьма и весьма конструктивными".Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896031789_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_48f4cb969584c89e5bf0672397172f1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Политика, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном
Песков: Путин проинформировал членов Совбеза о переговорах с Ким Чен Ыном
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, там уже состоялось заседание Совбеза. Основным докладчиком был руководитель СВР
Нарышкин, были другие выступающие", - напомнил Песков.
Он заявил, что на совещании Путин проинформировал участников о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно же президент подробно информировал участников заседания, участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем Корейской Народной Демократической Республики", - сказал он. По словам Пескова, это контакты "были весьма и весьма конструктивными".
Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.
Путин приготовил Киму космический подарок