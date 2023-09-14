https://ria.ru/20230914/kim-1896319626.html

Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном

Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.09.2023

Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:14

2023-09-14T14:14

2023-09-14T14:23

политика

россия

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, там уже состоялось заседание Совбеза. Основным докладчиком был руководитель СВР Нарышкин, были другие выступающие", - напомнил Песков. Он заявил, что на совещании Путин проинформировал участников о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно же президент подробно информировал участников заседания, участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем Корейской Народной Демократической Республики", - сказал он. По словам Пескова, это контакты "были весьма и весьма конструктивными".Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

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Кирилл Волков

политика, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф