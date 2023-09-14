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Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.09.2023
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14:14 14.09.2023 (обновлено: 14:23 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kim-1896319626.html
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 14.09.2023
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном
Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:14
2023-09-14T14:23
политика
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, там уже состоялось заседание Совбеза. Основным докладчиком был руководитель СВР Нарышкин, были другие выступающие", - напомнил Песков. Он заявил, что на совещании Путин проинформировал участников о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно же президент подробно информировал участников заседания, участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем Корейской Народной Демократической Республики", - сказал он. По словам Пескова, это контакты "были весьма и весьма конструктивными".Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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политика, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Политика, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
Путин рассказал на Совбезе о переговорах с Ким Чен Ыном

Песков: Путин проинформировал членов Совбеза о переговорах с Ким Чен Ыном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал на совещании постоянных членов Совбеза РФ о переговорах с северокорейским лидером, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, там уже состоялось заседание Совбеза. Основным докладчиком был руководитель СВР Нарышкин, были другие выступающие", - напомнил Песков.
Он заявил, что на совещании Путин проинформировал участников о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Конечно же президент подробно информировал участников заседания, участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем Корейской Народной Демократической Республики", - сказал он. По словам Пескова, это контакты "были весьма и весьма конструктивными".
Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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