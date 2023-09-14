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Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
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03:17 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kim-1896234250.html
Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией
Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.09.2023
Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит выходу сотрудничества Северной Кореи и РФ на новый уровень, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:17
2023-09-14T03:17
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит выходу сотрудничества Северной Кореи и РФ на новый уровень, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. "(Ким Чен Ын) выразил уверенность, что данный визит послужит знаменательным моментом, поднимающим отношения сотрудничества между двумя странами на новый уровень", - говорится в сообщении агентства. Ким Чен Ын отметил, что отдача приоритета корейско-российским отношениям и неизменное развитие дружбы являются последовательной позицией правительства КНДР. "Высшие руководители двух стран обсудили вопрос по дальнейшему упрочению отношений дружбы, солидарности и взаимодействия, укреплению взаимного доверия путем углубления всестороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая контакты на высоком уровне между двумя странами", - отмечает агентство. Согласно информации агентства, на переговорах лидеры обменились мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. На переговорах также были достигнуты договоренности по способствованию общими усилиями благосостоянию народов двух стран и дельнейшему расширению комплексных, конструктивных двусторонних отношений. По данным агентства, переговоры прошли от начала до конца в товарищеской и конструктивной атмосфере. Как отмечается, Путин показал Ким Чен Ыну свою машину, а за столом у них состоялась "теплая беседа".
https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896233968.html
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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что его визит переведет сотрудничество на новый уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит выходу сотрудничества Северной Кореи и РФ на новый уровень, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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"(Ким Чен Ын) выразил уверенность, что данный визит послужит знаменательным моментом, поднимающим отношения сотрудничества между двумя странами на новый уровень", - говорится в сообщении агентства.
Ким Чен Ын отметил, что отдача приоритета корейско-российским отношениям и неизменное развитие дружбы являются последовательной позицией правительства КНДР.
«
"Высшие руководители двух стран обсудили вопрос по дальнейшему упрочению отношений дружбы, солидарности и взаимодействия, укреплению взаимного доверия путем углубления всестороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая контакты на высоком уровне между двумя странами", - отмечает агентство.
Согласно информации агентства, на переговорах лидеры обменились мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. На переговорах также были достигнуты договоренности по способствованию общими усилиями благосостоянию народов двух стран и дельнейшему расширению комплексных, конструктивных двусторонних отношений.
По данным агентства, переговоры прошли от начала до конца в товарищеской и конструктивной атмосфере.
Как отмечается, Путин показал Ким Чен Ыну свою машину, а за столом у них состоялась "теплая беседа".
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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