https://ria.ru/20230914/kim-1896234250.html

Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией

Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

Ким Чен Ын заявил о влиянии его визита на сотрудничество с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит выходу сотрудничества Северной Кореи и РФ на новый уровень, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:17

2023-09-14T03:17

2023-09-14T03:17

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию послужит выходу сотрудничества Северной Кореи и РФ на новый уровень, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. "(Ким Чен Ын) выразил уверенность, что данный визит послужит знаменательным моментом, поднимающим отношения сотрудничества между двумя странами на новый уровень", - говорится в сообщении агентства. Ким Чен Ын отметил, что отдача приоритета корейско-российским отношениям и неизменное развитие дружбы являются последовательной позицией правительства КНДР. "Высшие руководители двух стран обсудили вопрос по дальнейшему упрочению отношений дружбы, солидарности и взаимодействия, укреплению взаимного доверия путем углубления всестороннего обмена и сотрудничества в разных сферах, включая контакты на высоком уровне между двумя странами", - отмечает агентство. Согласно информации агентства, на переговорах лидеры обменились мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. На переговорах также были достигнуты договоренности по способствованию общими усилиями благосостоянию народов двух стран и дельнейшему расширению комплексных, конструктивных двусторонних отношений. По данным агентства, переговоры прошли от начала до конца в товарищеской и конструктивной атмосфере. Как отмечается, Путин показал Ким Чен Ыну свою машину, а за столом у них состоялась "теплая беседа".

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896233968.html

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россия

кндр (северная корея)

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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), в мире