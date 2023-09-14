https://ria.ru/20230914/kiev-1896398381.html

Киев обсудил проекты по восстановлению страны с делегацией из Сеула

Киев обсудил проекты по восстановлению страны с делегацией из Сеула - РИА Новости, 14.09.2023

Киев обсудил проекты по восстановлению страны с делегацией из Сеула

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на встрече с представителями корейского бизнеса и министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:10

2023-09-14T19:10

2023-09-14T19:11

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на встрече с представителями корейского бизнеса и министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Реном обсудил проекты по восстановлению Украины. По его словам, делегация из Южной Кореи во главе с министром прибыла на Украину. "С министром и представителями корейского бизнеса обсудили широкий спектр вопросов и пути углубления нашего сотрудничества. Конкретные направления и проекты восстановления, в которых опыт корейских компаний пригодится. Обозначил приоритеты восстановления: энергетика, гуманитарное разминирование, восстановление жилья", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он поблагодарил власти Южной Кореи за передачу техники и снаряжения для разминирования. В апреле Шмыгаль говорил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. В начале июля он сообщал, что правительство страны выделило 143,5 миллиона долларов на восстановление объектов в десяти областях. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230914/rbtd-1896293487.html

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украина

южная корея

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в мире, украина, южная корея, киев, денис шмыгаль, всемирный банк, еврокомиссия, оон