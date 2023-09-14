https://ria.ru/20230914/kiev-1896363135.html

В Киеве назвали запрет на импорт агропродукции нарушением соглашения с ЕС

В Киеве назвали запрет на импорт агропродукции нарушением соглашения с ЕС - РИА Новости, 14.09.2023

В Киеве назвали запрет на импорт агропродукции нарушением соглашения с ЕС

Запрет Еврокомиссии импортировать агропродукцию с Украины нарушает соглашение об ассоциации между ЕС и Киевом, заявил в четверг представитель украинского МИД... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:58

2023-09-14T16:58

2023-09-14T16:58

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запрет Еврокомиссии импортировать агропродукцию с Украины нарушает соглашение об ассоциации между ЕС и Киевом, заявил в четверг представитель украинского МИД Олег Николенко. "Завтра, 15 сентября, истекает запрет Европейской комиссии на импорт украинских зерновых в ЕС. Оснований продолжать это решение нет… Запрет на импорт в принципе противоправный. Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы единого рынка ЕС", - написал Николенко на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, экспорт украинской агропродукции не является причиной дестабилизации европейского рынка, нужно, чтобы правительства стран ЕС "нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины". "Украина рассчитывает, что после этой даты (15 сентября – ред.) европейская сторона отменит любые ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Такой шаг позволит прекратить нарушение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципов и норм единого рынка ЕС", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В ведомстве добавили, что любое решение о дальнейшем ограничении импорта продукции с Украины будет противоправным и нанесет вред "общим экономическим интересам Украины, государств-членов ЕС, Европейского Союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующий характер на мировой рынок продовольствия". Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/otmena-1896338497.html

https://ria.ru/20230628/ogranicheniya-1880983298.html

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в мире, украина, киев, польша, олег николенко, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка