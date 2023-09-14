Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 14.09.2023 (обновлено: 23:57 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/khusity-1896427705.html
Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене
Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене - РИА Новости, 14.09.2023
Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене
Власти Саудовской Аравии официально пригласили делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) посетить королевство для проведения переговоров о... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:41
2023-09-14T23:57
в мире
саудовская аравия
йемен
цены на нефть
сана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии официально пригласили делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) посетить королевство для проведения переговоров о прекращении огня в Йемене, сообщает саудовский МИД."В продолжение усилий королевства Саудовская Аравия и Султаната Оман по достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене и устойчивого политического решения, приемлемого для всех йеменских сторон, королевство направило приглашение делегации из Саны посетить КСА для завершения этих встреч и обсуждений", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).Ранее высокопоставленный источник в движении "Ансар Алла" рассказал РИА Новости, что прибывшая в четверг в столицу Йемена Сану делегация из соседнего Омана после завершения визита направится совместно с делегацией хуситов в саудовскую столицу Эр-Рияд, что станет первым официальным визитом представителей хуситов в Саудовскую Аравию с момента начала операций арабской коалиции в Йемене. Собеседник агентства пояснил, что делегация хуситов проведет в Эр-Рияде прямые переговоры с представителями саудовской стороны о подробностях окончательного урегулирования конфликта в Йемене.Делегации, по словам источника, будут в первую очередь обсуждать достижение соглашения о прекращении огня. Также в приоритете делегации стоят различные вопросы гуманитарного характера, в том числе и о заработной плате для государственных служащих, а также отмене ограничений на полеты в международный аэропорт Саны и передвижение судов, прибывающих в порт города Ходейда.Делегацию хуситов, со слов источника, возглавит представитель движения Мохамед Абдуссалам. В её состав также войдут заместитель министра иностранных дел правительства "Национального спасения" Хусейн Аль-Иззи, глава военного комитета правительства Яхья аль-Раззами, а также член национальной делегации Абдул Малик аль-Аджари и другие.
https://ria.ru/20230910/udar-1895269795.html
https://ria.ru/20230909/koridor-1895247034.html
саудовская аравия
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, йемен, цены на нефть, сана
В мире, Саудовская Аравия, Йемен, Цены на нефть, Сана
Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене

Власти Саудовской Аравии пригласили хуситов для переговоров по кризису в Йемене

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии официально пригласили делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) посетить королевство для проведения переговоров о прекращении огня в Йемене, сообщает саудовский МИД.
«
"В продолжение усилий королевства Саудовская Аравия и Султаната Оман по достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене и устойчивого политического решения, приемлемого для всех йеменских сторон, королевство направило приглашение делегации из Саны посетить КСА для завершения этих встреч и обсуждений", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).
Встреча лидеров стран Большой семерки в Германии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Саудовской Аравии раскрыли, что станет смертельным ударом для Запада
10 сентября, 06:56
Ранее высокопоставленный источник в движении "Ансар Алла" рассказал РИА Новости, что прибывшая в четверг в столицу Йемена Сану делегация из соседнего Омана после завершения визита направится совместно с делегацией хуситов в саудовскую столицу Эр-Рияд, что станет первым официальным визитом представителей хуситов в Саудовскую Аравию с момента начала операций арабской коалиции в Йемене. Собеседник агентства пояснил, что делегация хуситов проведет в Эр-Рияде прямые переговоры с представителями саудовской стороны о подробностях окончательного урегулирования конфликта в Йемене.
Делегации, по словам источника, будут в первую очередь обсуждать достижение соглашения о прекращении огня. Также в приоритете делегации стоят различные вопросы гуманитарного характера, в том числе и о заработной плате для государственных служащих, а также отмене ограничений на полеты в международный аэропорт Саны и передвижение судов, прибывающих в порт города Ходейда.
Делегацию хуситов, со слов источника, возглавит представитель движения Мохамед Абдуссалам. В её состав также войдут заместитель министра иностранных дел правительства "Национального спасения" Хусейн Аль-Иззи, глава военного комитета правительства Яхья аль-Раззами, а также член национальной делегации Абдул Малик аль-Аджари и другие.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
США, ЕС, Индия и Саудовская Аравия создадут новый экономический коридор
9 сентября, 22:46
 
В миреСаудовская АравияЙеменЦены на нефтьСана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала