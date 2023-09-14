Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене
Власти Саудовской Аравии пригласили хуситов для переговоров по кризису в Йемене
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии официально пригласили делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) посетить королевство для проведения переговоров о прекращении огня в Йемене, сообщает саудовский МИД.
«
"В продолжение усилий королевства Саудовская Аравия и Султаната Оман по достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене и устойчивого политического решения, приемлемого для всех йеменских сторон, королевство направило приглашение делегации из Саны посетить КСА для завершения этих встреч и обсуждений", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее высокопоставленный источник в движении "Ансар Алла" рассказал РИА Новости, что прибывшая в четверг в столицу Йемена Сану делегация из соседнего Омана после завершения визита направится совместно с делегацией хуситов в саудовскую столицу Эр-Рияд, что станет первым официальным визитом представителей хуситов в Саудовскую Аравию с момента начала операций арабской коалиции в Йемене. Собеседник агентства пояснил, что делегация хуситов проведет в Эр-Рияде прямые переговоры с представителями саудовской стороны о подробностях окончательного урегулирования конфликта в Йемене.
Делегации, по словам источника, будут в первую очередь обсуждать достижение соглашения о прекращении огня. Также в приоритете делегации стоят различные вопросы гуманитарного характера, в том числе и о заработной плате для государственных служащих, а также отмене ограничений на полеты в международный аэропорт Саны и передвижение судов, прибывающих в порт города Ходейда.
Делегацию хуситов, со слов источника, возглавит представитель движения Мохамед Абдуссалам. В её состав также войдут заместитель министра иностранных дел правительства "Национального спасения" Хусейн Аль-Иззи, глава военного комитета правительства Яхья аль-Раззами, а также член национальной делегации Абдул Малик аль-Аджари и другие.