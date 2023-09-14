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Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене

Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене - РИА Новости, 14.09.2023

Саудовская Аравия пригласила хуситов для переговоров по кризису в Йемене

Власти Саудовской Аравии официально пригласили делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) посетить королевство для проведения переговоров о... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:41

2023-09-14T23:41

2023-09-14T23:57

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саудовская аравия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии официально пригласили делегацию йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) посетить королевство для проведения переговоров о прекращении огня в Йемене, сообщает саудовский МИД."В продолжение усилий королевства Саудовская Аравия и Султаната Оман по достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене и устойчивого политического решения, приемлемого для всех йеменских сторон, королевство направило приглашение делегации из Саны посетить КСА для завершения этих встреч и обсуждений", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).Ранее высокопоставленный источник в движении "Ансар Алла" рассказал РИА Новости, что прибывшая в четверг в столицу Йемена Сану делегация из соседнего Омана после завершения визита направится совместно с делегацией хуситов в саудовскую столицу Эр-Рияд, что станет первым официальным визитом представителей хуситов в Саудовскую Аравию с момента начала операций арабской коалиции в Йемене. Собеседник агентства пояснил, что делегация хуситов проведет в Эр-Рияде прямые переговоры с представителями саудовской стороны о подробностях окончательного урегулирования конфликта в Йемене.Делегации, по словам источника, будут в первую очередь обсуждать достижение соглашения о прекращении огня. Также в приоритете делегации стоят различные вопросы гуманитарного характера, в том числе и о заработной плате для государственных служащих, а также отмене ограничений на полеты в международный аэропорт Саны и передвижение судов, прибывающих в порт города Ходейда.Делегацию хуситов, со слов источника, возглавит представитель движения Мохамед Абдуссалам. В её состав также войдут заместитель министра иностранных дел правительства "Национального спасения" Хусейн Аль-Иззи, глава военного комитета правительства Яхья аль-Раззами, а также член национальной делегации Абдул Малик аль-Аджари и другие.

https://ria.ru/20230910/udar-1895269795.html

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в мире, саудовская аравия, йемен, цены на нефть, сана