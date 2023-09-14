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"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 14.09.2023
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09:52 14.09.2023 (обновлено: 15:20 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html
"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 14.09.2023
"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО, заявил бывший... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:52
2023-09-14T15:20
в мире
европа
россия
украина
владимир путин
нато
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.&quot;Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: &quot;Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад&quot;. Германия уже подверглась деиндустриализации&quot;, — указал он.По словам эксперта, российское руководство не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с ВСУ.Он также отметил, что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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в мире, европа, россия, украина, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Полковник Макгрегор: Путин ждет краха в Европе и НАТО из-за Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
«

"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Германия уже подверглась деиндустриализации", — указал он.

По словам эксперта, российское руководство не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с ВСУ.
Он также отметил, что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.
Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре
Вчера, 06:45
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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