https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html

"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине - РИА Новости, 14.09.2023

"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине

Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО, заявил бывший... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:52

2023-09-14T09:52

2023-09-14T15:20

в мире

европа

россия

украина

владимир путин

нато

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Германия уже подверглась деиндустриализации", — указал он.По словам эксперта, российское руководство не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с ВСУ.Он также отметил, что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html

европа

россия

украина

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в мире, европа, россия, украина, владимир путин, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины