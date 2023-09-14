"Ситуация ухудшится". В США забили тревогу из-за хода Путина на Украине
Полковник Макгрегор: Путин ждет краха в Европе и НАТО из-за Украины
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет "долгую игру" в конфликте на Украине и ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
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"Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад". Германия уже подверглась деиндустриализации", — указал он.
По словам эксперта, российское руководство не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с ВСУ.
Он также отметил, что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.
Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.