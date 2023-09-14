https://ria.ru/20230914/khanter-1896427831.html

Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына

Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына - РИА Новости, 14.09.2023

Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына

Президент США Джо Байден в четверг проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне – Хантере Байдене, которому ранее были предъявлены новые обвинения, связанные... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:43

2023-09-14T23:43

2023-09-14T23:43

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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне – Хантере Байдене, которому ранее были предъявлены новые обвинения, связанные со владением оружия. Байден в этот день находится в штате Мэриленд, где у него состоялось продолжительное выступление, посвященное экономическим проблемам в стране. По итогам речи президент США уделил время общению с публикой, чем не преминули воспользоваться журналисты, буквально атаковавшие главу государства злободневными вопросами. "Господин президент, какова ваша реакция на обвинения против Хантера? - отчаянно выкрикивала сквозь гул толпы одна из журналисток. В ответ хозяин Белого дома в присущей ему манере ласково улыбнулся, оставил вопрос без внимания и переключил свое внимание на другого из стоявших поблизости собеседников. Как стало известно ранее, Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении пистолета "Кольт". По версии гособвинителей, преступления сын президента США совершал в октябре 2018 года.

https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, мэриленд, хантер байден, джо байден