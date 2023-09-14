https://ria.ru/20230914/khanter-1896427831.html
Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына
Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына - РИА Новости, 14.09.2023
Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына
Президент США Джо Байден в четверг проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне – Хантере Байдене, которому ранее были предъявлены новые обвинения, связанные... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:43
2023-09-14T23:43
2023-09-14T23:43
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне – Хантере Байдене, которому ранее были предъявлены новые обвинения, связанные со владением оружия. Байден в этот день находится в штате Мэриленд, где у него состоялось продолжительное выступление, посвященное экономическим проблемам в стране. По итогам речи президент США уделил время общению с публикой, чем не преминули воспользоваться журналисты, буквально атаковавшие главу государства злободневными вопросами. "Господин президент, какова ваша реакция на обвинения против Хантера? - отчаянно выкрикивала сквозь гул толпы одна из журналисток. В ответ хозяин Белого дома в присущей ему манере ласково улыбнулся, оставил вопрос без внимания и переключил свое внимание на другого из стоявших поблизости собеседников. Как стало известно ранее, Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении пистолета "Кольт". По версии гособвинителей, преступления сын президента США совершал в октябре 2018 года.
https://ria.ru/20230914/obvineniya-1896419775.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мэриленд, хантер байден, джо байден
В мире, США, Мэриленд, Хантер Байден, Джо Байден
Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына
Байден проигнорировал вопросы прессы о новых обвинениях в адрес сына Хантера
ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проигнорировал вопрос журналистов о своем сыне – Хантере Байдене, которому ранее были предъявлены новые обвинения, связанные со владением оружия.
Байден в этот день находится в штате Мэриленд
, где у него состоялось продолжительное выступление, посвященное экономическим проблемам в стране. По итогам речи президент США уделил время общению с публикой, чем не преминули воспользоваться журналисты, буквально атаковавшие главу государства злободневными вопросами.
«
"Господин президент, какова ваша реакция на обвинения против Хантера? - отчаянно выкрикивала сквозь гул толпы одна из журналисток.
В ответ хозяин Белого дома в присущей ему манере ласково улыбнулся, оставил вопрос без внимания и переключил свое внимание на другого из стоявших поблизости собеседников.
Как стало известно ранее, Хантеру Байдену предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении пистолета "Кольт". По версии гособвинителей, преступления сын президента США совершал в октябре 2018 года.
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