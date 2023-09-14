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Умер актер и режиссер Игорь Кечаев - РИА Новости, 16.09.2023
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Культура
 
17:00 14.09.2023 (обновлено: 13:05 16.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kechaev-1896689684.html
Умер актер и режиссер Игорь Кечаев
Умер актер и режиссер Игорь Кечаев - РИА Новости, 16.09.2023
Умер актер и режиссер Игорь Кечаев
Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 лет, сообщили в Электротеатре Станиславский. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-14T17:00
2023-09-16T13:05
культура
новости культуры
москва
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 лет, сообщили в Электротеатре Станиславский. "После тяжкой и продолжительной болезни вчера умер актёр и режиссёр Игорь Викторович Кечаев... Прощание состоится завтра, 15 сентября, в 10:20 в морге института имени Склифосовского", - говорится на официальном сайте театра. Отмечается, что Кечаев был близким другом Электротеатра и его художественного руководителя Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам работал ассистентом режиссера на опере "Октавия. Трепанация". "Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии", - заключили в театре. Игорь Кечаев родился 3 февраля, 1961 года в Москве. Он работал над проектами "След", "Чужая жизнь", "Паром на двоих" и другими. Также Кечаев играл в картинах "Чужой ребенок", "Бумажный солдат", "Меня зовут Арлекино" и в других.
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новости культуры, москва, электротеатр станиславский
Культура, Новости культуры, Москва, Электротеатр Станиславский
Умер актер и режиссер Игорь Кечаев

В возрасте 62 лет умер актер и режиссер Игорь Кечаев

Режиссер и актер Игорь Кечаев
Режиссер и актер Игорь Кечаев
Режиссер и актер Игорь Кечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 лет, сообщили в Электротеатре Станиславский.
"После тяжкой и продолжительной болезни вчера умер актёр и режиссёр Игорь Викторович Кечаев... Прощание состоится завтра, 15 сентября, в 10:20 в морге института имени Склифосовского", - говорится на официальном сайте театра.
Отмечается, что Кечаев был близким другом Электротеатра и его художественного руководителя Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам работал ассистентом режиссера на опере "Октавия. Трепанация".
"Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии", - заключили в театре.
Игорь Кечаев родился 3 февраля, 1961 года в Москве. Он работал над проектами "След", "Чужая жизнь", "Паром на двоих" и другими. Также Кечаев играл в картинах "Чужой ребенок", "Бумажный солдат", "Меня зовут Арлекино" и в других.
 
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