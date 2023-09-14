https://ria.ru/20230914/kechaev-1896689684.html

Умер актер и режиссер Игорь Кечаев

Умер актер и режиссер Игорь Кечаев - РИА Новости, 16.09.2023

Умер актер и режиссер Игорь Кечаев

Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 лет, сообщили в Электротеатре Станиславский. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-14T17:00

2023-09-14T17:00

2023-09-16T13:05

культура

новости культуры

москва

электротеатр станиславский

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 лет, сообщили в Электротеатре Станиславский. "После тяжкой и продолжительной болезни вчера умер актёр и режиссёр Игорь Викторович Кечаев... Прощание состоится завтра, 15 сентября, в 10:20 в морге института имени Склифосовского", - говорится на официальном сайте театра. Отмечается, что Кечаев был близким другом Электротеатра и его художественного руководителя Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам работал ассистентом режиссера на опере "Октавия. Трепанация". "Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии", - заключили в театре. Игорь Кечаев родился 3 февраля, 1961 года в Москве. Он работал над проектами "След", "Чужая жизнь", "Паром на двоих" и другими. Также Кечаев играл в картинах "Чужой ребенок", "Бумажный солдат", "Меня зовут Арлекино" и в других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва, электротеатр станиславский