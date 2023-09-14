https://ria.ru/20230914/kater-1896319764.html
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:15
2023-09-14T14:15
2023-09-14T14:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
черное море
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ."14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Черное море, Вооруженные силы РФ
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ