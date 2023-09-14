https://ria.ru/20230914/kater-1896319764.html

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:15

2023-09-14T14:15

2023-09-14T14:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

черное море

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ."14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html

черное море

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, вооруженные силы рф