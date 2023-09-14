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В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 14.09.2023 (обновлено: 14:16 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kater-1896319764.html
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:15
2023-09-14T14:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
черное море
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ."14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Черное море, Вооруженные силы РФ
В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПалубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Морская авиация Черноморского флота уничтожила украинский катер-дрон в Черном море, сообщило Минобороны РФ.
"14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказали в ведомстве.
Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино
Вчера, 09:40
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЧерное мореВооруженные силы РФ
 
 
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