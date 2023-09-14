https://ria.ru/20230914/katastrofa-1896347377.html

"Тяжелейшие удары". В Киеве сообщили о катастрофе по всей Украине

"Тяжелейшие удары". В Киеве сообщили о катастрофе по всей Украине - РИА Новости, 14.09.2023

"Тяжелейшие удары". В Киеве сообщили о катастрофе по всей Украине

Украина не в состоянии пережить вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:48

2023-09-14T15:48

2023-09-14T15:48

в мире

украина

киев

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олег соскин

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина не в состоянии пережить вооруженный конфликт с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Украина не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами", — указал политолог.Он призвал кардинально изменить ход конфликта, поскольку в стране начался демографических кризис из-за бегства миллионов украинцев в другие страны и практически полного прекращения рождаемости. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будет разрушена Украина, подчеркнул Соскин."Кто от этого выигрывает? Польша выигрывает. Все страны Прибалтики, Америка, все выигрывают, а кто в проигрыше? Украина", — посетовал бывший советник.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая текущего в Европу приехали более восьми миллионов украинцев.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html

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киев

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в мире, украина, киев, европа, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато