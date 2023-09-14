Рейтинг@Mail.ru
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:58 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kapremont-1896263122.html
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы - РИА Новости, 14.09.2023
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:58
2023-09-14T10:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
капремонт в москве
капремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896262939_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_ce2b354b10ce0a90134bbdbbfdb56d52.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборка, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта восстановим балки и опоры пролетного строения, заменим мостовое полотно, обновим гидроизоляцию и деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем дорожную разметку", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896262939_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_1a47fcf3cfbc2f438f11a4a2d04e15aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, капремонт в москве, капремонт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Капремонт в Москве, Капремонт

Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы

© Фото : Telergam/Городское хозяйство МосквыКапремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Telergam/Городское хозяйство Москвы
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборка, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос.
«
"В рамках проекта восстановим балки и опоры пролетного строения, заменим мостовое полотно, обновим гидроизоляцию и деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем дорожную разметку", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Капремонт Лизинского путепровода стартовал на юго-востоке Москвы
19 августа, 11:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыКапремонт в МосквеКапремонт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала