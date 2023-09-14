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Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы - РИА Новости, 14.09.2023
Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:58
2023-09-14T10:58
2023-09-14T10:58
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборка, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта восстановим балки и опоры пролетного строения, заменим мостовое полотно, обновим гидроизоляцию и деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем дорожную разметку", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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