https://ria.ru/20230914/kapremont-1896263122.html

Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы

Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы - РИА Новости, 14.09.2023

Капремонт Лихачевского моста стартовал на севере Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:58

2023-09-14T10:58

2023-09-14T10:58

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петр бирюков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лихачевского моста на севере столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лихачевский мост через реку Лихоборка, расположенный в Головинском районе. Работы планируем завершить в четвертом квартале", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время ремонта движение транспорта полностью закрывать не будут, планируется поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта восстановим балки и опоры пролетного строения, заменим мостовое полотно, обновим гидроизоляцию и деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем дорожную разметку", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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