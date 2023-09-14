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Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен - РИА Новости, 14.09.2023
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08:00 14.09.2023 (обновлено: 08:14 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен - РИА Новости, 14.09.2023
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
В конгрессе США стартовала процедура по отстранению от власти президента Джо Байдена — теперь официально. Конгрессмены не спешили: три года минуло с тех пор,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:00
2023-09-14T08:14
аналитика
в мире
сша
калифорния
вашингтон (штат)
хантер байден
ричард никсон
дональд трамп
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В конгрессе США стартовала процедура по отстранению от власти президента Джо Байдена — теперь официально. Конгрессмены не спешили: три года минуло с тех пор, как газета New York Post, принадлежащая консервативному Карабасу-Барабасу — Руперту Мердоку, опубликовала переписку из ноутбука Хантера Байдена. Уже три года любой в нашем мире, кому это может быть интересно, знал, что Байдена-старшего называют "большим парнем" и что "большому парню" причитается по десять процентов от сделок сына, чей бизнес — торговля влиянием отца.С тех пор были вскрыты дополнительные цифры (десятки миллионов долларов, проведенные через десятки подставных фирм), но не сущностные подробности. Скандал не помешал Байдену избраться президентом, а расследование по делу его сына было настолько квелым, что либеральным СМИ США (а это все крупные СМИ, за исключением тех, что входят в империю Мердока) успешно удавалось его замалчивать, ссылаясь на происки российской разведки.К тем, кто в наглую ложь про российскую разведку поверил, трудно предъявить претензии. Ноутбук Хантер Байдена — артефакт такой ценности и значимости, что в кино за ним охотилось бы полмира. Но Байден-младший забыл свой компьютер в ремонтной мастерской по наркоманской рассеянности. Да кто ж в подобное поверит?Но в этот раз действительно победила банальность. Просто один забывчивый наркоман довел взяточника-отца до краха. А отец у него — президент Соединенных Штатов Америки.В общем, дело Байденов сильно напоминает дело о сожжении храма Артемиды Геростратом — оно тоже достаточно древнее, и преступник также был известен изначально, только его имя приказали забыть. Но и теперь, после трех лет подковерных торгов, переговоров, интриг и шантажа, Байдену-старшему официально вменяют не взятки, а только то, что он врал, будто ничего не знает о сделках непутевого сына.Теперь нас ждет тоже долгое и наверняка муторное парламентское расследование, по итогам которого нижняя палата парламента вынесет президенту импичмент, а верхняя палата, где для обвинительного вердикта необходимы как минимум 67 голосов из 100, Байдена оправдает. Финита ля комедия.Это — базовый вариант развития событий. Но есть ощущение, что затянувшуюся политическую карьеру Байдена действительно настиг крах. В самом лучшем для президента случае его заставят добровольно отказаться от борьбы за переизбрание, и в начале 2025 года в США сменится глава государства.Да, формально у Байдена неплохие шансы выйти сухим из воды. Но теперь, когда дело все-таки дошло до импичмента, представляется немыслимым, что в элите правящей Демократической партии готовы так рискнуть и вновь поставить на "старину Джо".В истории США был только один (зато общеизвестный) случай, когда президента принудили к досрочному уходу через процедуру импичмента, — отставка Ричарда Никсона. Каша Уотергейта тоже варилась долго: когда скандал с прослушкой конкурента уже горел, Никсон триумфально (с победой в 49 штатах из 50) переизбрался президентом и лишь через полтора года после этого вынужден был отречься от власти в обмен на помилование со стороны нового президента Форда.Главная проблема Никсона — он врал, отрицая свое участие в препятствии расследованию. Так же, как врал Байден, говоря о невмешательстве в бизнес сына. На фоне прочих подробностей это как будто бы чепуха, но ее хватило для смены власти в сверхдержаве.Разница между ними в том, что Никсон был активным, успешным и популярным президентом, а Байден во всем этом — его полная противоположность.Впоследствии Уотергейт обернулся заговором против президента со стороны ФБР и ЦРУ, которые успешно манипулировали прессой. Никсон раздражал своей влиятельностью, во многое вмешивался, многим мешал, чем и настроил против себя влиятельных людей в родной партии. Байден неугоден своей как груз, который тянет всех на дно, — тоже сильно мешает, просто иначе. Только у него нет сильных сторон Никсона и — пора это уже признать — нет никаких шансов на переизбрание на выборах. Он еще до выборов рискует развалиться — ментально и физически, а вместе с ним и весь проект демократов по удержанию власти.Те, кто для Байдена "свои", по-прежнему заинтересованы защитить его от республиканцев, но лишь в том случае, если "старина Джо" согласится на замену и отзовет свою кандидатуру.Начало импичмента — свидетельство того, что по-хорошему договориться не удалось. Он не приведет к первому в истории США случаю, когда президента отстранит от должности парламент, но делает сход Байдена с дистанции практически неизбежным.Кого выдвинут вместо него — можно гадать. Допустим, на замену выпустят нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который способен погрузить США в настолько суровый либеральный эксперимент, что американцы побегут из страны, как бегут сейчас из его Калифорнии.Однако важна не конкретная фамилия. Важно то, что Байден скоро выйдет из игры, у него для участия в ней почти не осталось ни козырей, ни союзников, ни сил человеческих. Но, по сути, это означает не смену власти в Белом доме и не шанс на пересмотр политики Вашингтона в отношении Украины, а, наоборот, пролонгацию правления демократов и продолжение их антироссийского курса.Модель, когда ты роешь яму сопернику, но падаешь в нее сам, часто работает и в политике, когда предпринятое действие приводит к обратному от желаемого результату. Организуя уголовную травлю Дональда Трампа, против которого рассматривают уже четыре дела, демократы вряд ли предполагали, что эти разбирательства еще сильнее поднимут его рейтинг и позволят собрать рекордные пожертвования на предвыборную кампанию.Сейчас, когда Трамп консультирует республиканское большинство в нижней палате конгресса по импичменту Байдена, он может и не задумываться над тем, что этот удар по врагу хотя и приведет к его, врага, падению, но породит нового — более молодого и менее одиозного, чем Байден и сам Трамп.
https://ria.ru/20230913/impichment-1895982701.html
https://ria.ru/20230912/bayden-1895936827.html
https://ria.ru/20230912/impichmenta-1895979934.html
https://ria.ru/20230912/bayden-1895947368.html
https://ria.ru/20230908/impichment-1894883174.html
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аналитика, в мире, сша, калифорния, вашингтон (штат), хантер байден, ричард никсон, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру), президентские выборы в сша, джо байден
Аналитика, В мире, США, Калифорния, Вашингтон (штат), Хантер Байден, Ричард Никсон, Дональд Трамп, Федеральное бюро расследований США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Президентские выборы в США, Джо Байден

Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен

© AFP 2023 / Saul LoebПрезидент США Джо Байден во время выступления
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / Saul Loeb
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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В конгрессе США стартовала процедура по отстранению от власти президента Джо Байдена — теперь официально. Конгрессмены не спешили: три года минуло с тех пор, как газета New York Post, принадлежащая консервативному Карабасу-Барабасу — Руперту Мердоку, опубликовала переписку из ноутбука Хантера Байдена. Уже три года любой в нашем мире, кому это может быть интересно, знал, что Байдена-старшего называют "большим парнем" и что "большому парню" причитается по десять процентов от сделок сына, чей бизнес — торговля влиянием отца.
С тех пор были вскрыты дополнительные цифры (десятки миллионов долларов, проведенные через десятки подставных фирм), но не сущностные подробности. Скандал не помешал Байдену избраться президентом, а расследование по делу его сына было настолько квелым, что либеральным СМИ США (а это все крупные СМИ, за исключением тех, что входят в империю Мердока) успешно удавалось его замалчивать, ссылаясь на происки российской разведки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Что было на самом деле? В конгрессе раскрыли подробности импичмента Байдена
13 сентября, 00:45
К тем, кто в наглую ложь про российскую разведку поверил, трудно предъявить претензии. Ноутбук Хантер Байдена — артефакт такой ценности и значимости, что в кино за ним охотилось бы полмира. Но Байден-младший забыл свой компьютер в ремонтной мастерской по наркоманской рассеянности. Да кто ж в подобное поверит?
Но в этот раз действительно победила банальность. Просто один забывчивый наркоман довел взяточника-отца до краха. А отец у него — президент Соединенных Штатов Америки.
В общем, дело Байденов сильно напоминает дело о сожжении храма Артемиды Геростратом — оно тоже достаточно древнее, и преступник также был известен изначально, только его имя приказали забыть. Но и теперь, после трех лет подковерных торгов, переговоров, интриг и шантажа, Байдену-старшему официально вменяют не взятки, а только то, что он врал, будто ничего не знает о сделках непутевого сына.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В США запустили расследование о возможном импичменте Байдена
12 сентября, 18:24
Теперь нас ждет тоже долгое и наверняка муторное парламентское расследование, по итогам которого нижняя палата парламента вынесет президенту импичмент, а верхняя палата, где для обвинительного вердикта необходимы как минимум 67 голосов из 100, Байдена оправдает. Финита ля комедия.
Это — базовый вариант развития событий. Но есть ощущение, что затянувшуюся политическую карьеру Байдена действительно настиг крах. В самом лучшем для президента случае его заставят добровольно отказаться от борьбы за переизбрание, и в начале 2025 года в США сменится глава государства.
Да, формально у Байдена неплохие шансы выйти сухим из воды. Но теперь, когда дело все-таки дошло до импичмента, представляется немыслимым, что в элите правящей Демократической партии готовы так рискнуть и вновь поставить на "старину Джо".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Эксперты оценили шансы республиканцев в США объявить импичмент Байдену
12 сентября, 23:41
В истории США был только один (зато общеизвестный) случай, когда президента принудили к досрочному уходу через процедуру импичмента, — отставка Ричарда Никсона. Каша Уотергейта тоже варилась долго: когда скандал с прослушкой конкурента уже горел, Никсон триумфально (с победой в 49 штатах из 50) переизбрался президентом и лишь через полтора года после этого вынужден был отречься от власти в обмен на помилование со стороны нового президента Форда.
Главная проблема Никсона — он врал, отрицая свое участие в препятствии расследованию. Так же, как врал Байден, говоря о невмешательстве в бизнес сына. На фоне прочих подробностей это как будто бы чепуха, но ее хватило для смены власти в сверхдержаве.
Разница между ними в том, что Никсон был активным, успешным и популярным президентом, а Байден во всем этом — его полная противоположность.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
12 сентября, 18:59
Впоследствии Уотергейт обернулся заговором против президента со стороны ФБР и ЦРУ, которые успешно манипулировали прессой. Никсон раздражал своей влиятельностью, во многое вмешивался, многим мешал, чем и настроил против себя влиятельных людей в родной партии. Байден неугоден своей как груз, который тянет всех на дно, — тоже сильно мешает, просто иначе. Только у него нет сильных сторон Никсона и — пора это уже признать — нет никаких шансов на переизбрание на выборах. Он еще до выборов рискует развалиться — ментально и физически, а вместе с ним и весь проект демократов по удержанию власти.
Те, кто для Байдена "свои", по-прежнему заинтересованы защитить его от республиканцев, но лишь в том случае, если "старина Джо" согласится на замену и отзовет свою кандидатуру.
Начало импичмента — свидетельство того, что по-хорошему договориться не удалось. Он не приведет к первому в истории США случаю, когда президента отстранит от должности парламент, но делает сход Байдена с дистанции практически неизбежным.
Кого выдвинут вместо него — можно гадать. Допустим, на замену выпустят нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который способен погрузить США в настолько суровый либеральный эксперимент, что американцы побегут из страны, как бегут сейчас из его Калифорнии.
Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену
8 сентября, 06:56
Однако важна не конкретная фамилия. Важно то, что Байден скоро выйдет из игры, у него для участия в ней почти не осталось ни козырей, ни союзников, ни сил человеческих. Но, по сути, это означает не смену власти в Белом доме и не шанс на пересмотр политики Вашингтона в отношении Украины, а, наоборот, пролонгацию правления демократов и продолжение их антироссийского курса.
Модель, когда ты роешь яму сопернику, но падаешь в нее сам, часто работает и в политике, когда предпринятое действие приводит к обратному от желаемого результату. Организуя уголовную травлю Дональда Трампа, против которого рассматривают уже четыре дела, демократы вряд ли предполагали, что эти разбирательства еще сильнее поднимут его рейтинг и позволят собрать рекордные пожертвования на предвыборную кампанию.
Сейчас, когда Трамп консультирует республиканское большинство в нижней палате конгресса по импичменту Байдена, он может и не задумываться над тем, что этот удар по врагу хотя и приведет к его, врага, падению, но породит нового — более молодого и менее одиозного, чем Байден и сам Трамп.
 
АналитикаВ миреСШАКалифорнияВашингтон (штат)Хантер БайденРичард НиксонДональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Президентские выборы в СШАДжо Байден
 
 
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