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Первый всероссийский фестиваль игры проходит в Уфе
Первый всероссийский фестиваль игры проходит в Уфе - РИА Новости, 14.09.2023
Первый всероссийский фестиваль игры проходит в Уфе
Всероссийский фестиваль игры "Айда играть", призванный объединить специалистов науки, образования, промышленности, родителей и детей, открылся в столице... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:09
2023-09-14T10:09
2023-09-14T10:09
уфа
республика башкортостан
общество
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Всероссийский фестиваль игры "Айда играть", призванный объединить специалистов науки, образования, промышленности, родителей и детей, открылся в столице Башкортостана, сообщают организаторы мероприятия.На фестивале, проходящем с 14 по 17 сентября, представлены продукция производителей игр, игрушек, товаров для творчества, товаров для новорожденных и малышей, визуальный анимационный контент для детей, а также работы мастеров-ремесленников со всей России.Территория фестиваля разделена на тематические экспозиции: "Кукольный мир", "Моя первая игротека", "Я – конструктор", "Он сказал: "Поехали!"", "Деревянная сказка", "Мягкая страна", "Радость творчества", "Опытная станция", "Игроспорт", "Игры, которые лечат". Кроме этого предусмотрена зона для детей с ограниченными возможностями здоровья, где представлены тактильные игрушки и проходят мастер-классы для родителей.Фестиваль соберет звезд российской эстрады, спорта, блогеров и политиков, которые расскажут о своих любимых игрушках и детских играх. В частности, в столицу Башкортостана приедут ведущие передачи "Спокойной ночи, малыши!" Татьяна Веденеева и Оксана Федорова. Хедлайнером первого дня праздника станет популярная детская певица и блогер-миллионник Милана Хаметова, а на закрытии выступит Ваня Дмитриенко – первый из российских музыкантов, кто, еще не достигнув совершеннолетия, вошел в список "Форбс".Инициатором проведения Всероссийского фестиваля игры в Уфе выступил глава Башкортостана Радий Хабиров. В числе организаторов мероприятия правительство Башкортостана, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации РФ, Минпромторга, Минпросвещения РФ и Российской академии образования.
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уфа, республика башкортостан, общество
Уфа, Республика Башкортостан, Общество
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Всероссийский фестиваль игры "Айда играть", призванный объединить специалистов науки, образования, промышленности, родителей и детей, открылся в столице Башкортостана, сообщают организаторы мероприятия.
На фестивале, проходящем с 14 по 17 сентября, представлены продукция производителей игр, игрушек, товаров для творчества, товаров для новорожденных и малышей, визуальный анимационный контент для детей, а также работы мастеров-ремесленников со всей России.
Территория фестиваля разделена на тематические экспозиции: "Кукольный мир", "Моя первая игротека", "Я – конструктор", "Он сказал: "Поехали!"", "Деревянная сказка", "Мягкая страна", "Радость творчества", "Опытная станция", "Игроспорт", "Игры, которые лечат". Кроме этого предусмотрена зона для детей с ограниченными возможностями здоровья, где представлены тактильные игрушки и проходят мастер-классы для родителей.
Фестиваль соберет звезд российской эстрады, спорта, блогеров и политиков, которые расскажут о своих любимых игрушках и детских играх. В частности, в столицу Башкортостана приедут ведущие передачи "Спокойной ночи, малыши!" Татьяна Веденеева и Оксана Федорова. Хедлайнером первого дня праздника станет популярная детская певица и блогер-миллионник Милана Хаметова, а на закрытии выступит Ваня Дмитриенко – первый из российских музыкантов, кто, еще не достигнув совершеннолетия, вошел в список "Форбс".
Инициатором проведения Всероссийского фестиваля игры в Уфе выступил глава Башкортостана Радий Хабиров. В числе организаторов мероприятия правительство Башкортостана, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации РФ, Минпромторга, Минпросвещения РФ и Российской академии образования.