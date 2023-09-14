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В Батуми решили не допускать россиян и белорусов на фестиваль рекламы - РИА Новости, 14.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:51 14.09.2023 (обновлено: 17:50 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/gruziya-1896296391.html
В Батуми решили не допускать россиян и белорусов на фестиваль рекламы
В Батуми решили не допускать россиян и белорусов на фестиваль рекламы - РИА Новости, 14.09.2023
В Батуми решили не допускать россиян и белорусов на фестиваль рекламы
Организаторы международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2023 в Батуми решили не допускать на него россиян и белорусов, заявили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:51
2023-09-14T17:50
батуми
россия
белоруссия
в мире
культура
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ТБИЛИСИ, 14 сен - РИА Новости. Организаторы международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2023 в Батуми решили не допускать на него россиян и белорусов, заявили РИА Новости в администрации фестиваля. "Согласно политике администрации фестиваля, граждане России и Белоруссии не допускаются на мероприятие. Это касается как представителей компаний, так и отдельных лиц", - заявил собеседник агентства. В администрации пояснили, что при приобретении абонементов на сайте фестиваля в списке стран не значатся Россия и Белоруссия. Следовательно, указал собеседник агентства, граждане этих стран, которые все же сумели купить билеты на мероприятие, скорее всего, во время регистрации указали страной проживания Грузию. "В правилах приобретения абонемента прописаны все детали. При входе лица должны предоставить паспорта или ID карты. Для граждан этих двух стран доступ на фестиваль, к сожалению, закрыт", - сообщили в администрации. Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.
https://ria.ru/20230908/es-1895059967.html
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батуми, россия, белоруссия, в мире
Батуми, Россия, Белоруссия, В мире, Культура
В Батуми решили не допускать россиян и белорусов на фестиваль рекламы

В Батуми администрация фестиваля решила не пропускать россиян и белорусов

© iStock.com / Alice WanwaramethПляж в Батуми, Грузия
Пляж в Батуми, Грузия - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / Alice Wanwarameth
Пляж в Батуми, Грузия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 сен - РИА Новости. Организаторы международного фестиваля рекламы Ad Black Sea 2023 в Батуми решили не допускать на него россиян и белорусов, заявили РИА Новости в администрации фестиваля.
"Согласно политике администрации фестиваля, граждане России и Белоруссии не допускаются на мероприятие. Это касается как представителей компаний, так и отдельных лиц", - заявил собеседник агентства.
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В администрации пояснили, что при приобретении абонементов на сайте фестиваля в списке стран не значатся Россия и Белоруссия. Следовательно, указал собеседник агентства, граждане этих стран, которые все же сумели купить билеты на мероприятие, скорее всего, во время регистрации указали страной проживания Грузию.
"В правилах приобретения абонемента прописаны все детали. При входе лица должны предоставить паспорта или ID карты. Для граждан этих двух стран доступ на фестиваль, к сожалению, закрыт", - сообщили в администрации.
Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.
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