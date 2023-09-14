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Россиян предупредили о повышенных рисках при поездках в Германию - РИА Новости, 14.09.2023
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14:25 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/germaniya-1896321997.html
Россиян предупредили о повышенных рисках при поездках в Германию
Россиян предупредили о повышенных рисках при поездках в Германию - РИА Новости, 14.09.2023
Россиян предупредили о повышенных рисках при поездках в Германию
Россиянам при поездке в Германию нужно брать с собой поношенную одежду и не брать с собой два телефона, поскольку один могут забрать, заявил партнёр, адвокат... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:25
2023-09-14T14:25
германия
bgp litigation
россия
еврокомиссия
европейский совет
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россиянам при поездке в Германию нужно брать с собой поношенную одежду и не брать с собой два телефона, поскольку один могут забрать, заявил партнёр, адвокат BGP Litigation Сергей Гландин, выступая на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвящённой судьбе имущества россиян за рубежом. "Что имеем на сегодня – повышенный риск приезда в Германию. Обратите внимание, что в Германию теперь лучше не ехать на машине, а если вещи, то самые там какие-то потертые, заношенные, к которым точно они не придерутся, что эту вещь вы везете на продажу. Дальше. Не ввозите в Германию два телефона, один могут забрать. Один (телефон – ред.) вы можете объяснить, что он ваш, он вам нужен, второй – могут забрать", - сказал юрист. Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
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германия, bgp litigation, россия, еврокомиссия, европейский совет, санкции в отношении россии
Германия, BGP Litigation, Россия, Еврокомиссия, Европейский совет, Санкции в отношении России
Россиян предупредили о повышенных рисках при поездках в Германию

Юрист Гландин: ехать в Германию лучше в поношенной одежде и с одним телефоном

© РИА Новости / Артур АлександровГлавный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Артур Александров
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россиянам при поездке в Германию нужно брать с собой поношенную одежду и не брать с собой два телефона, поскольку один могут забрать, заявил партнёр, адвокат BGP Litigation Сергей Гландин, выступая на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвящённой судьбе имущества россиян за рубежом.
«
"Что имеем на сегодня – повышенный риск приезда в Германию. Обратите внимание, что в Германию теперь лучше не ехать на машине, а если вещи, то самые там какие-то потертые, заношенные, к которым точно они не придерутся, что эту вещь вы везете на продажу. Дальше. Не ввозите в Германию два телефона, один могут забрать. Один (телефон – ред.) вы можете объяснить, что он ваш, он вам нужен, второй – могут забрать", - сказал юрист.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
Пассажир в зоне досмотра в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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ГерманияBGP LitigationРоссияЕврокомиссияЕвропейский советСанкции в отношении России
 
 
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