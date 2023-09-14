Россиян предупредили о повышенных рисках при поездках в Германию
Юрист Гландин: ехать в Германию лучше в поношенной одежде и с одним телефоном
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россиянам при поездке в Германию нужно брать с собой поношенную одежду и не брать с собой два телефона, поскольку один могут забрать, заявил партнёр, адвокат BGP Litigation Сергей Гландин, выступая на площадке клуба "Валдай" в ходе дискуссии, посвящённой судьбе имущества россиян за рубежом.
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"Что имеем на сегодня – повышенный риск приезда в Германию. Обратите внимание, что в Германию теперь лучше не ехать на машине, а если вещи, то самые там какие-то потертые, заношенные, к которым точно они не придерутся, что эту вещь вы везете на продажу. Дальше. Не ввозите в Германию два телефона, один могут забрать. Один (телефон – ред.) вы можете объяснить, что он ваш, он вам нужен, второй – могут забрать", - сказал юрист.
Ранее Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.