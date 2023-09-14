https://ria.ru/20230914/gaz-1896421503.html

В Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газ

В Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газ - РИА Новости, 15.09.2023

В Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газ

Многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-14T22:27

2023-09-14T22:27

2023-09-15T00:20

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 14 сен — РИА Новости. Многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану."По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер (городской округ Махачкала) <...> в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси", — подчеркнули в ведомстве.По прибытии на место пожарные выяснили, что инцидент произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. После взрыва началось возгорание, добавили в пресс-службе.Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара составила 600 "квадратов". Открытое горение ликвидировали, по предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействовали 87 человек и 27 единиц техники.В свою очередь, прокуратура Дагестана начала проверку инцидента. Ведомство даст оценку соблюдению требований при эксплуатации газового оборудования. Ход и результаты проверки поставили на контроль.Власти Махачкалы заявили, что жилой дом, где произошло ЧП, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889686746.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия