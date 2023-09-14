https://ria.ru/20230914/gagiev-1896260835.html
Суд приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному сроку
Суд приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному сроку - РИА Новости, 14.09.2023
Суд приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному сроку
Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в РФ группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:37
2023-09-14T10:37
2023-09-14T11:03
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в РФ группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Гагиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал судья.Наказание Гагиев будет отбывать в исправительной колонии особого режима.Государственный обвинитель просил суд назначить ему пожизненный срок, адвокат попросил полностью его оправдать.Дело Гагиева поступило в суд в августе 2021 года. Джако обвиняется по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".По версии следствия, в 2012-2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии подчиненные ему бандиты совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. При этом ранее СК РФ информировал, что всего на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде", отмечали в СК. Руководители этих банд по поручению Джако подбирали участников среди местных жителей, доставали оружие и боеприпасы - всего под началом Гагиева были минимум 50 бандитов.Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене, экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО. Позже Верховный суд РФ определил, что дело будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону.
https://ria.ru/20230707/killer-1882705606.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Суд приговорил главаря банды киллеров Гагиева к пожизненному сроку
Суд приговорил главаря банды киллеров Аслана Гагиева к пожизненному сроку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в РФ группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Гагиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал судья.
Наказание Гагиев будет отбывать в исправительной колонии особого режима.
Государственный обвинитель просил суд назначить ему пожизненный срок, адвокат попросил полностью его оправдать.
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Дело Гагиева поступило в суд в августе 2021 года. Джако обвиняется по статьям УК РФ "Создание и руководство преступным сообществом", "Создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом" и "Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой".
По версии следствия, в 2012-2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии подчиненные ему бандиты совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа
. При этом ранее СК
РФ информировал, что всего на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.
Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде", отмечали в СК. Руководители этих банд по поручению Джако подбирали участников среди местных жителей, доставали оружие и боеприпасы - всего под началом Гагиева были минимум 50 бандитов.
Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене
, экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО. Позже Верховный суд РФ определил, что дело будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону
.
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