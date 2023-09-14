https://ria.ru/20230914/gabon-1896240990.html
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном - РИА Новости, 14.09.2023
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном
Произошедший в Габоне переворот не должен сказаться на многоплановых связях с Россией, Москва рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты, сообщили... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:07
2023-09-14T07:07
2023-09-14T07:07
в мире
россия
габон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2368bde12f4b2f3dbde23eac65366b33.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Произошедший в Габоне переворот не должен сказаться на многоплановых связях с Россией, Москва рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты, сообщили РИА Новости в российском МИД."Произошедший 30 августа переворот в Габоне не должен сказаться на конструктивном содержании многоплановых связей между Москвой и Либревилем. Рассчитываем поддерживать регулярный политико-дипломатический диалог и контакты, развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество с этой дружественной нам африканской страной",- сказали в МИД.В российском министерстве заинтересованы " в усилении координации с новым габонским руководством совместных шагов в ООН и других многосторонних структурах". "Готовы продолжать работу с целью определения проектов, которые могли бы придать импульс дальнейшему развитию плодотворной кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах", - отметили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что рассматривают "Габонскую Республику в качестве одного из наших важных партнеров на Африканском континенте", напомнив, что "российско-габонские отношения носят традиционно дружественный характер".
https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html
россия
габон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893065869_207:429:2365:2048_1920x0_80_0_0_dc9515c9cd8bc8e74ebb1124db9cd36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, габон
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном
МИД: Москва продолжит работу с Габоном в торговой и инвестиционной сферах