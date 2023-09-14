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Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном - РИА Новости, 14.09.2023
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07:07 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/gabon-1896240990.html
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном - РИА Новости, 14.09.2023
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном
Произошедший в Габоне переворот не должен сказаться на многоплановых связях с Россией, Москва рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты, сообщили... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:07
2023-09-14T07:07
в мире
россия
габон
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Произошедший в Габоне переворот не должен сказаться на многоплановых связях с Россией, Москва рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты, сообщили РИА Новости в российском МИД."Произошедший 30 августа переворот в Габоне не должен сказаться на конструктивном содержании многоплановых связей между Москвой и Либревилем. Рассчитываем поддерживать регулярный политико-дипломатический диалог и контакты, развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество с этой дружественной нам африканской страной",- сказали в МИД.В российском министерстве заинтересованы " в усилении координации с новым габонским руководством совместных шагов в ООН и других многосторонних структурах". "Готовы продолжать работу с целью определения проектов, которые могли бы придать импульс дальнейшему развитию плодотворной кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах", - отметили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что рассматривают "Габонскую Республику в качестве одного из наших важных партнеров на Африканском континенте", напомнив, что "российско-габонские отношения носят традиционно дружественный характер".
https://ria.ru/20230906/gabon-1894530740.html
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в мире, россия, габон
В мире, Россия, Габон
Россия рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты с Габоном

МИД: Москва продолжит работу с Габоном в торговой и инвестиционной сферах

© AP Photo / Rebecca BlackwellВоеннослужащий Габона
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Военнослужащий Габона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Произошедший в Габоне переворот не должен сказаться на многоплановых связях с Россией, Москва рассчитывает поддерживать регулярный диалог и контакты, сообщили РИА Новости в российском МИД.
«
"Произошедший 30 августа переворот в Габоне не должен сказаться на конструктивном содержании многоплановых связей между Москвой и Либревилем. Рассчитываем поддерживать регулярный политико-дипломатический диалог и контакты, развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество с этой дружественной нам африканской страной",- сказали в МИД.
В российском министерстве заинтересованы " в усилении координации с новым габонским руководством совместных шагов в ООН и других многосторонних структурах". "Готовы продолжать работу с целью определения проектов, которые могли бы придать импульс дальнейшему развитию плодотворной кооперации в торгово-экономической, инвестиционной и иных сферах", - отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что рассматривают "Габонскую Республику в качестве одного из наших важных партнеров на Африканском континенте", напомнив, что "российско-габонские отношения носят традиционно дружественный характер".
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