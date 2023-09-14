https://ria.ru/20230914/etsb-1896340564.html

ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента

ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента - РИА Новости, 14.09.2023

ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых, что стало новым... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:31

2023-09-14T15:31

2023-09-14T16:15

экономика

европейский центральный банк

европа

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых, что стало новым историческим максимумом, указано в заявлении регулятора."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", — говорится в сообщении.С 20 сентября процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 4,50%, по маржинальному кредитованию — 4,75%, депозитной линии — 4,00%.Аналитики ждали, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на уровне 4,25%.Регулятор объяснил такое решение все еще слишком высоким уровнем инфляции.Что касается программы PEPP, совет управляющих планирует реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным по ней, по крайней мере до конца 2024 года.

https://ria.ru/20230912/stavka-1895752401.html

европа

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европейский центральный банк, европа