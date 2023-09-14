ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5 процента
ЕЦБ неожиданно поднял базовую процентную ставку до 4,5% годовых
© AP Photo / Michael ProbstСкульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых, что стало новым историческим максимумом, указано в заявлении регулятора.
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"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", — говорится в сообщении.
С 20 сентября процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 4,50%, по маржинальному кредитованию — 4,75%, депозитной линии — 4,00%.
Аналитики ждали, что ЕЦБ сохранит базовую ставку на уровне 4,25%.
Регулятор объяснил такое решение все еще слишком высоким уровнем инфляции.
Что касается программы PEPP, совет управляющих планирует реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным по ней, по крайней мере до конца 2024 года.