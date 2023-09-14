https://ria.ru/20230914/eshton-chirillo-1896305832.html

В Госдуме назвали представителя ВСУ извращенцем-сатаной

В Госдуме назвали представителя ВСУ извращенцем-сатаной - РИА Новости, 14.09.2023

В Госдуме назвали представителя ВСУ извращенцем-сатаной

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал представителя сил обороны Украины Сару Эштон-Чирилло, выступившую с... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:26

2023-09-14T13:26

2023-09-14T13:26

алексей журавлев

вооруженные силы украины

украина

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887923579_25:0:965:529_1920x0_80_0_0_54d6a3052e5de9b8989aaacc249b8ba1.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") назвал представителя сил обороны Украины Сару Эштон-Чирилло, выступившую с угрозами журналисту из России, "извращенцем-сатаной", отметив, что "украинский терроризм" принимает все более уродливое лицо. Ранее стало известно, что представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло угрожает представителю российских СМИ, утверждая, что на следующей неделе он "заплатит", при этом она не указывает, о ком идет речь. По ее словам, все "российские пропагандисты" будут выслежены. "Украинский терроризм постепенно деградирует, принимая все более уродливое лицо. Причем в буквальном смысле - угрозы с придыханием источает теперь американский транс, который еще совсем недавно был мужиком, да еще и карточным шулером… Лицо ВСУ как никогда красноречиво. В виде извращенца – сатаны", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, нужно всегда иметь в виду, что "обезумевший нацистский режим" готов пойти на все что угодно, лишь бы навредить России, и не "пожалеет для этого ни женщин, ни детей". "Мы, конечно, не должны опускаться до пустого бряцания оружием, но раз известны те, кто в Киеве отдает такие приказы о терактах, нужно четко дать им понять, что к ответственности будут привлечены все, никто не уйдет от расплаты", - отметил он.

https://ria.ru/20230914/ugrozy-1896270620.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей журавлев , вооруженные силы украины, украина, госдума рф