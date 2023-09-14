https://ria.ru/20230914/es-1896353010.html

Эксперт сообщил о ежегодной потере Алжиром миллиардов долларов из-за ЕС

Эксперт сообщил о ежегодной потере Алжиром миллиардов долларов из-за ЕС - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт сообщил о ежегодной потере Алжиром миллиардов долларов из-за ЕС

Алжир ежегодно теряет миллиарды долларов в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом, не получая взамен обещанных инвестиций и технологий, заявил РИА Новости РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:13

2023-09-14T16:13

2023-09-14T16:13

экономика

алжир (провинция)

будапешт

петер сийярто

абдельмаджид теббун

евросоюз

в мире

африка

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АЛЖИР, 14 сен - РИА Новости. Алжир ежегодно теряет миллиарды долларов в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом, не получая взамен обещанных инвестиций и технологий, заявил РИА Новости профессор экономики Университета Умм-эль-Буаги в Алжире Мурад Каваши. “Алжир ничего не приобрел в рамках соглашения о партнерстве с Евросоюзом, а потерял многое. Ежегодно он теряет миллиарды долларов за счет таможенных льгот для европейских товаров”, - сказал эксперт. Изначально предполагалось, что Алжир вводит эти льготы в обмен на европейские инвестиции и передачу Алжиру технологий. Однако, по словам Каваши, по истечении нескольких лет после заключения соглашения североафриканская страна так и не получила от ЕС ни инвестиций, ни технологий (подписанный в 2002 году договор вступил в силу в 2005 году - ред.). “И общественное мнение, и официальные лица поднимают вопрос о пересмотре соглашения о партнерстве, так как большинство его положений не работали в интересах алжирской стороны… Договор был подписан в период, когда позиции Алжира были слабы после серьезного кризиса в сферах безопасности и экономики”, - пояснил эксперт. Как полагает алжирский аналитик, если ЕС заинтересован в прочном партнерстве с Алжиром, то ему следует инвестировать не только в нефтегазовый сектор страны, тем более что сейчас для этого сложились благоприятные условия после принятия нового закона об инвестициях. Либо соглашение о партнерстве должно быть пересмотрено таким образом, чтобы оно было выгодно обеим сторонам. Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште на прошлой неделе выразил сожаление в связи с нынешним уровнем партнерских отношений между Алжиром и ЕС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун еще два года назад обращался к алжирскому правительству с просьбой проанализировать все положения соглашения о партнерстве с Евросоюзом и оценить, насколько они служат интересам национальной экономики.

https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html

https://ria.ru/20230912/afrika-1895757578.html

алжир (провинция)

будапешт

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экономика, алжир (провинция), будапешт, петер сийярто, абдельмаджид теббун, евросоюз, в мире, африка