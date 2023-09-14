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"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента - РИА Новости, 14.09.2023
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17:51 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/er-1896375235.html
"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента
"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента - РИА Новости, 14.09.2023
"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента
Партия "Единая Россия" готова к президентским выборам 2024 года, результаты региональных выборов будут хорошим заделом на предстоящую кампанию, заявил секретарь РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:51
2023-09-14T17:51
политика
россия
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к президентским выборам 2024 года, результаты региональных выборов будут хорошим заделом на предстоящую кампанию, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Заседание бюро Высшего совета и Генерального совета ЕР состоялось в четверг, там подвели итоги прошедших в РФ на минувшей неделе региональных выборов. "Результаты на табло. Действительно, это хороший задел на будущий год, когда нам предстоят главные выборы нашей страны. Партия к этим выборам готова, штаб мы не распускаем. С 11 сентября по сути этот же штаб начал подготовку и непосредственно уже участие в выборах президента Российской Федерации", - сказал Турчак. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
https://ria.ru/20230912/vybory-1895853862.html
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политика, россия, андрей турчак, единая россия
Политика, Россия, Андрей Турчак, Единая Россия
"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента

"Единая Россия" подтвердила готовность к президентским выборам 2024 года

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к президентским выборам 2024 года, результаты региональных выборов будут хорошим заделом на предстоящую кампанию, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Заседание бюро Высшего совета и Генерального совета ЕР состоялось в четверг, там подвели итоги прошедших в РФ на минувшей неделе региональных выборов.
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12 сентября, 15:10
"Результаты на табло. Действительно, это хороший задел на будущий год, когда нам предстоят главные выборы нашей страны. Партия к этим выборам готова, штаб мы не распускаем. С 11 сентября по сути этот же штаб начал подготовку и непосредственно уже участие в выборах президента Российской Федерации", - сказал Турчак.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Власти Мелитополя сообщили о победе ЕР на выборах в горсовет с 86,7%
11 сентября, 13:01
 
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