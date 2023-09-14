https://ria.ru/20230914/er-1896375235.html

"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента

"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента - РИА Новости, 14.09.2023

"Единая Россия" подтвердила готовность к предстоящим выборам президента

Партия "Единая Россия" готова к президентским выборам 2024 года, результаты региональных выборов будут хорошим заделом на предстоящую кампанию, заявил секретарь РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:51

2023-09-14T17:51

2023-09-14T17:51

политика

россия

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" готова к президентским выборам 2024 года, результаты региональных выборов будут хорошим заделом на предстоящую кампанию, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Заседание бюро Высшего совета и Генерального совета ЕР состоялось в четверг, там подвели итоги прошедших в РФ на минувшей неделе региональных выборов. "Результаты на табло. Действительно, это хороший задел на будущий год, когда нам предстоят главные выборы нашей страны. Партия к этим выборам готова, штаб мы не распускаем. С 11 сентября по сути этот же штаб начал подготовку и непосредственно уже участие в выборах президента Российской Федерации", - сказал Турчак. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

https://ria.ru/20230912/vybory-1895853862.html

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политика, россия, андрей турчак, единая россия