https://ria.ru/20230914/ekspert-1896391169.html

Эксперт раскрыл причину отсутствия у Европы стремления к миру на Украине

Эксперт раскрыл причину отсутствия у Европы стремления к миру на Украине - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперт раскрыл причину отсутствия у Европы стремления к миру на Украине

Европа не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за своей зависимости от США, хоть он и является разрушительным для европейских стран,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:41

2023-09-14T18:41

2023-09-14T18:41

в мире

европа

сша

украина

владимир путин

евросоюз

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ГААГА, 14 сен - РИА Новости. Европа не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за своей зависимости от США, хоть он и является разрушительным для европейских стран, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание войны – в их интересах, в интересах Европы, так как война стоит дорого Европе. Но меня удивляет, что от Запада не исходит никаких мирных инициатив. То, что политики говорят в газетах, соцсетях и парламенте – так это только об эскалации и санкциях, при этом нет никакого нарратива о мире", - сказал де Йонге. Как подчеркнул правозащитник, если Европа была бы по-настоящему суверенна и осознала, насколько разрушителен этот конфликт для нее же самой, то руководствовалась бы рациональным подходом и выбрала бы мир при любых обстоятельствах. "Но ситуация показала, как мы зависимы от США, как наша безопасность зависит от США, в результате чего наши политические решения перестали быть независимыми. ЕС больше не свободен в том, чтобы выбирать свой внешнеполитический курс, потому что мы зависимы от американской системы безопасности", - резюмировал собеседник агентства. Что же касается США, как ранее отметил де Йонге, то они хотят заморозить украинский конфликт. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.

https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html

https://ria.ru/20230913/enlargement-1896158338.html

европа

сша

украина

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в мире, европа, сша, украина, владимир путин, евросоюз