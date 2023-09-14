Эксперт раскрыл причину отсутствия у Европы стремления к миру на Украине
Эксперт: Европа не стремится к миру на Украине из-за зависимости от США
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС. Архивное фото
ГААГА, 14 сен - РИА Новости. Европа не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за своей зависимости от США, хоть он и является разрушительным для европейских стран, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
"Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание войны – в их интересах, в интересах Европы, так как война стоит дорого Европе. Но меня удивляет, что от Запада не исходит никаких мирных инициатив. То, что политики говорят в газетах, соцсетях и парламенте – так это только об эскалации и санкциях, при этом нет никакого нарратива о мире", - сказал де Йонге.
Как подчеркнул правозащитник, если Европа была бы по-настоящему суверенна и осознала, насколько разрушителен этот конфликт для нее же самой, то руководствовалась бы рациональным подходом и выбрала бы мир при любых обстоятельствах.
"Но ситуация показала, как мы зависимы от США, как наша безопасность зависит от США, в результате чего наши политические решения перестали быть независимыми. ЕС больше не свободен в том, чтобы выбирать свой внешнеполитический курс, потому что мы зависимы от американской системы безопасности", - резюмировал собеседник агентства.
Что же касается США, как ранее отметил де Йонге, то они хотят заморозить украинский конфликт.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в РФ не раз заявляли, что страна успешно справляется с санкциями, экономика показывает рост.