Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:54 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/egipet-1896356760.html
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание - РИА Новости, 14.09.2023
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание
Посольство РФ в Каире призвало отдыхающих на курортах Египта россиян соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море, РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:54
2023-09-14T16:54
туризм
туризм
новости - туризм
египет
красное море
россия
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575335897_0:211:2701:1730_1920x0_80_0_0_50a915017a1adb6a633b0a51646d687a.jpg
КАИР, 14 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Каире призвало отдыхающих на курортах Египта россиян соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море, говорится в заявлении дипмиссии.Министерство окружающей среды Египта 13 сентября сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курорта Дахаб. Пострадавшей была оказана необходимая помощь, ее состояние стабилизировалось.Один из пляжей Дахаба был закрыт после инцидента. Глава ведомства Ясмин Фуад поручила немедленно сформировать комиссию для оценки ситуации, выяснения причин произошедшего и контроля за прибрежными водами.В августе египетские СМИ сообщали о том, что акула была замечена неподалеку от побережья Дахаба. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на россиянина, он погиб. Позже СМИ сообщили, что хищник был забальзамирован, чтобы затем его выставить в музее.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
https://ria.ru/20230913/akula-1896204318.html
египет
красное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575335897_190:0:2563:1780_1920x0_80_0_0_cef7648c732efc086a338f5bae2ac236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, красное море, россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Россия, туристы
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание

Российская дипмиссия в Египте просит туристов соблюдать запрет на купание в море

CC BY-SA 3.0 / Albert Kok / Лимонная акула
Лимонная акула - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Albert Kok /
Читать ria.ru в
КАИР, 14 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Каире призвало отдыхающих на курортах Египта россиян соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море, говорится в заявлении дипмиссии.
Министерство окружающей среды Египта 13 сентября сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курорта Дахаб. Пострадавшей была оказана необходимая помощь, ее состояние стабилизировалось.
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Человека может раскусить пополам: за кем охотятся акулы в Египте
16 июня, 08:00
Один из пляжей Дахаба был закрыт после инцидента. Глава ведомства Ясмин Фуад поручила немедленно сформировать комиссию для оценки ситуации, выяснения причин произошедшего и контроля за прибрежными водами.
В августе египетские СМИ сообщали о том, что акула была замечена неподалеку от побережья Дахаба.
Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на россиянина, он погиб. Позже СМИ сообщили, что хищник был забальзамирован, чтобы затем его выставить в музее.
Акула - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
На туристку в Египте напала акула
13 сентября, 20:07
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетКрасное мореРоссиятуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала