https://ria.ru/20230914/egipet-1896356760.html
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание - РИА Новости, 14.09.2023
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание
Посольство РФ в Каире призвало отдыхающих на курортах Египта россиян соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море, РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:54
2023-09-14T16:54
2023-09-14T16:54
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КАИР, 14 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Каире призвало отдыхающих на курортах Египта россиян соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море, говорится в заявлении дипмиссии.Министерство окружающей среды Египта 13 сентября сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курорта Дахаб. Пострадавшей была оказана необходимая помощь, ее состояние стабилизировалось.Один из пляжей Дахаба был закрыт после инцидента. Глава ведомства Ясмин Фуад поручила немедленно сформировать комиссию для оценки ситуации, выяснения причин произошедшего и контроля за прибрежными водами.В августе египетские СМИ сообщали о том, что акула была замечена неподалеку от побережья Дахаба. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на россиянина, он погиб. Позже СМИ сообщили, что хищник был забальзамирован, чтобы затем его выставить в музее.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
https://ria.ru/20230913/akula-1896204318.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, красное море, россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Россия, туристы
Посольство России в Египте просит туристов не нарушать запрет на купание
Российская дипмиссия в Египте просит туристов соблюдать запрет на купание в море