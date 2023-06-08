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При нападении акулы в Египте погиб россиянин - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
17:21 08.06.2023 (обновлено: 20:37 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/akula-1877034275.html
При нападении акулы в Египте погиб россиянин
При нападении акулы в Египте погиб россиянин - РИА Новости, 08.06.2023
При нападении акулы в Египте погиб россиянин
Погибший при нападении акулы в Хургаде был россиянином, сообщило генконсульство в Египте в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:21
2023-06-08T20:37
новости - туризм
хургада
египет
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде был россиянином, сообщило генконсульство в Египте в Telegram-канале.&quot;Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким&quot;, — говорится в публикации.Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.Находящихся в Хургаде российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.
https://ria.ru/20220701/akula-1799725566.html
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новости - туризм, хургада, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
Новости - Туризм, Хургада, Египет, Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
При нападении акулы в Египте погиб россиянин

Генконсульство в Египте заявило о гибели россиянина при нападении акулы на пляже в Хургаде

© Фото : Pixabay License/Sabine_999Катера в Хургаде
Катера в Хургаде - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : Pixabay License/Sabine_999
Катера в Хургаде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде был россиянином, сообщило генконсульство в Египте в Telegram-канале.
«

"Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.

Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.
По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.
Находящихся в Хургаде российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.
Акула - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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ТуризмНовости - ТуризмХургадаЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)Россия
 
 
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