https://ria.ru/20230608/akula-1877034275.html

При нападении акулы в Египте погиб россиянин

При нападении акулы в Египте погиб россиянин - РИА Новости, 08.06.2023

При нападении акулы в Египте погиб россиянин

Погибший при нападении акулы в Хургаде был россиянином, сообщило генконсульство в Египте в Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:21

2023-06-08T17:21

2023-06-08T20:37

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Погибший при нападении акулы в Хургаде был россиянином, сообщило генконсульство в Египте в Telegram-канале."Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.Находящихся в Хургаде российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.

https://ria.ru/20220701/akula-1799725566.html

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новости - туризм, хургада, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), россия