Рейтинг@Mail.ru
Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:25 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/dvorets-1896270055.html
Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством
Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством - РИА Новости, 14.09.2023
Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:25
2023-09-14T11:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
москва
московский дворец пионеров
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896268070_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1138c53fb18b73d5b97101de34c26cb5.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году провели масштабную работу по обновлению пяти корпусов дворца пионеров, которые нуждались в восстановлении, так как за 60 лет с момента постройки они ни разу комплексно не ремонтировались. В рамках реализации проекта максимально вернули зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Энергетики выдали учреждению дополнительную мощность 2,3 мегаватт", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был проведен целый комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения дворца. "Установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции, оборудованные системами учета электроэнергии, телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления, релейной защиты и автоматики. Проложены две кабельные линии 10 киловатт и 32 кабельные линии 0,4 киловатт общей протяженностью более 11,3 километра", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что объект обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной.
https://realty.ria.ru/20230718/panno-1884785686.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896268070_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_c8cbc9bcc2914430f0c3a040fb666dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, петр бирюков, москва, московский дворец пионеров, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Московский Дворец пионеров, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством

CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин / Cropped image / Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации
Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин / Cropped image /
Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году провели масштабную работу по обновлению пяти корпусов дворца пионеров, которые нуждались в восстановлении, так как за 60 лет с момента постройки они ни разу комплексно не ремонтировались. В рамках реализации проекта максимально вернули зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Энергетики выдали учреждению дополнительную мощность 2,3 мегаватт", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что был проведен целый комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения дворца.
«
"Установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции, оборудованные системами учета электроэнергии, телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления, релейной защиты и автоматики. Проложены две кабельные линии 10 киловатт и 32 кабельные линии 0,4 киловатт общей протяженностью более 11,3 километра", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что объект обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной.
Художественное панно Юные ленинцы над главным входом Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве
В Москве началась реставрация панно "Юные ленинцы" во Дворце пионеров
18 июля, 09:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПетр БирюковМоскваМосковский Дворец пионеровГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала