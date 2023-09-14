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Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством - РИА Новости, 14.09.2023

Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:25

2023-09-14T11:25

2023-09-14T11:25

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общество

петр бирюков

москва

московский дворец пионеров

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году провели масштабную работу по обновлению пяти корпусов дворца пионеров, которые нуждались в восстановлении, так как за 60 лет с момента постройки они ни разу комплексно не ремонтировались. В рамках реализации проекта максимально вернули зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Энергетики выдали учреждению дополнительную мощность 2,3 мегаватт", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что был проведен целый комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения дворца. "Установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции, оборудованные системами учета электроэнергии, телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления, релейной защиты и автоматики. Проложены две кабельные линии 10 киловатт и 32 кабельные линии 0,4 киловатт общей протяженностью более 11,3 километра", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что объект обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, петр бирюков, москва, московский дворец пионеров, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы