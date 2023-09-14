Московский дворец пионеров на Воробьевых горах обеспечили электричеством
CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин / Cropped image / Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации
Дворец пионеров на Воробьевых горах после реставрации
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году провели масштабную работу по обновлению пяти корпусов дворца пионеров, которые нуждались в восстановлении, так как за 60 лет с момента постройки они ни разу комплексно не ремонтировались. В рамках реализации проекта максимально вернули зданиям исторический облик и архитектурно-художественное оформление. Энергетики выдали учреждению дополнительную мощность 2,3 мегаватт", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что был проведен целый комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения дворца.
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"Установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции, оборудованные системами учета электроэнергии, телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления, релейной защиты и автоматики. Проложены две кабельные линии 10 киловатт и 32 кабельные линии 0,4 киловатт общей протяженностью более 11,3 километра", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что объект обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной.